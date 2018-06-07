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Devlet yurdundaki engelli öğrencilere 7/24 hizmet

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.06.2018 11:19 | Son Güncelleme

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunca, yurtlarda barınan engelli öğrenciler için "Engelsiz İletişim" projesi başlatıldı - Proje kapsamında, Kurumsal İletişim Merkezi tarafından aranacak engelli öğrencilere, yurdun fiziki yapısı, hizmetleri, ortak alanlara erişim, burs/kredi alıp almadıklarına ilişkin sorular sorulacak ve merkeze 7/24 erişim sağlayabilecekleri bilgisi aktarılacak - Engelli öğrencilerin sorunları ve talepleri rapor haline getirilerek, daha iyi ve kaliteli hizmet için ilgili birimlerce değerlendirilecek

MERVE YILDIZALP - Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun (KYK) başlattığı "Engelsiz İletişim" projesi kapsamında, Kurumsal İletişim Merkezi tarafından aranacak engelli öğrencilere, yurdun fiziki yapısı, hizmetleri, ortak alanlara erişim, burs/kredi alıp almadıklarına ilişkin sorular sorulacak ve merkeze 7/24 erişim sağlayabilecekleri bilgisi aktarılacak.

KYK, yurt yerleştirmelerinde ve burs tahsisinde engelli öğrencilere öncelik tanıyor. Sağlık Kurulu raporu ile yüzde 40 ve üzerinde engelli olduğunu belgelendiren öğrenciler, yurtlarda öncelikli olarak barındırılıyor, burs imkanından faydalanıyor.

81 il ve KKTC'deki 794 yurtta bin 534 engelli öğrenci, kendileri için tasarlanan özel odalarda barınıyor. Yurtlarda engelli öğrenciler için ayrılmış toplam 2 bin 420 yatak bulunuyor. KYK, toplam 3 bin 694 engelli öğrenciye de burs veriyor.

Engelli öğrencilerin günlük yaşamlarını kolaylaştıracak rahat ve sorunsuz sürdürebilmelerine imkan sağlayacak şekilde yeni ve modern yurtlar inşa ediliyor. Mevcut yurtlarda da her il ve ilçede en az bir kız ve bir erkek yurt bloğunda olmak üzere TSE 911 standartlarına uygun rampa ve asansörler yapıldı, görme engelli öğrenciler için kılavuz zemin hazırlandı.

- Öğrencilerin yurt hizmetleri hakkında görüşleri alınıyor

Öte yandan, engelli öğrenciler yurdun fiziki yapısı, yurt hizmetleri, ortak kullanım alanları ile ilgili soru ve sorunlarını Kurumsal İletişim Merkezine iletebiliyor.

KYK tarafından, engelli öğrencilerin yurtlardaki yaşamlarının daha da iyileştirilmesi amacıyla yeni bir proje başlatıldı.

"Engelsiz İletişim" projesi kapsamında, yurtlarda sağlık kurulu raporu ile yüzde 40 ve üzeri engelli olduğunu belgelendiren öğrencilere, ortak alanlara erişim, burs/kredi alıp almadıklarına ilişkin sorular sorulacak, merkeze 7/24 erişim sağlayabilecekleri bilgisi aktarılacak.

Öğrencilerin yurt hizmetleri hakkında görüşlerinin alınacağı proje kapsamında, engelli öğrencilerin sorunları ve talepleri rapor haline getirilerek, daha iyi ve kaliteli hizmet için ilgili birimlerce değerlendirilecek.

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