HABER

Devlet yurtlarında ramazan hazırlığı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.05.2018 13:58 | Son Güncelleme

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunca, yurtlarda barınan gençlerin rahat ve huzurlu bir ortamda ramazan geçirmeleri için gerekli önlemler alındı - Ramazanda lokanta ve kantinlerde iftar ve sahur saatlerinde hizmetin aksamaması ve kuyrukların önlenmesi amacıyla personel sayısı artırılacak - Öğrencilerin talep ve önerileri de dikkate alınarak, yurtlardaki yemek ve gıda çeşitleri artırılacak

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunca (KYK), yurtlarda barınan gençlerin rahat ve huzurlu bir ortamda ramazan geçirmeleri için gerekli önlemler alındı.

KYK'den yapılan açıklamaya göre, ramazan dolayısıyla KYK Genel Müdürlüğü tarafından yurtlara talimat gönderildi.

Buna göre, ramazanda lokanta ve kantinlerde iftar ve sahur saatlerinde hizmetin aksamaması ve kuyrukların önlenmesi amacıyla personel sayısında artış yapılacak.

Öğrencilerin talep ve önerileri de dikkate alınarak, yurtlardaki yemek ve gıda çeşitleri artırılacak. Yemekhane ve kantin işletmelerinde kontroller sıklaştırılacak. Yurt idaresince yemeklerin kalite ve gramajları daha sık aralıklarla kontrol edilecek. Kahvaltı beslenme yardımı uygulama saati, ramazan ayı boyunca gece yarısından itibaren başlayacak.

Ramazan ayı boyunca tüm yurtlarda iftariyelikler ikram edilecek, iftar saatinde tasavvuf müziği yayını yapılacak. Sahur saati sonuna kadar hizmet verecek lokanta ve kantinler, kahvaltı ve akşam yemeği saatlerinde de normal mesaisine devam edecek.

Yurtlarda ramazanın gençler tarafından daha doğru anlaşılabilmesine yönelik çeşitli programların yanı sıra sohbetler, mukabele programları yapılacak, teravih namazları kılınacak.

İmzalanan protokol gereği yurtlarda görevlendirilen Diyanet İşleri Başkanlığı personeli de gençlerin daha bilinçli ve huzurlu bir ramazan geçirmelerine yardımcı olacak.

Flaş genel af açıklaması: Tartışmaya değerFlaş genel af açıklaması: Tartışmaya değer
İşte Zekeriya Öz'ün son hali! İşte Zekeriya Öz'ün son hali!
FETÖ'nün kritik ismi yakalandıFETÖ'nün kritik ismi yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ramazan yurt Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu

En Çok Okunan Haberler

MHP'de büyük kriz! 'Erdoğan' çıkışı partiyi karıştırdı

MHP'de büyük kriz! 'Erdoğan' çıkışı partiyi karıştırdı

Ahmet Hakan'dan Barış Atay için çok sert sözler

Ahmet Hakan'dan Barış Atay için çok sert sözler

24 Haziran seçim sonuçları ile ilgili anketler bu kez farklı olacak!

24 Haziran seçim sonuçları ile ilgili anketler bu kez farklı olacak!

AK Parti'yi sarsan ölüm haberi!

AK Parti'yi sarsan ölüm haberi!

Fox TV'nin iddialı dizisi ekrana veda ediyor!

Fox TV'nin iddialı dizisi ekrana veda ediyor!

Benzin, motorin ve LPG'ye büyük zam!

Benzin, motorin ve LPG'ye büyük zam!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Barış Atay'dan Ahmet Hakan'a yanıt: Yok öyle yağma

Barış Atay'dan Ahmet Hakan'a yanıt: Yok öyle yağma

Diyarbakır'da çatışma! Ölü ve yaralılar var

Diyarbakır'da çatışma! Ölü ve yaralılar var

Arkadaşını yumrukla öldürdü, savunması 'pes' dedirtti

Arkadaşını yumrukla öldürdü, savunması 'pes' dedirtti

Kan donduran yasak aşk cinayeti!

Kan donduran yasak aşk cinayeti!

Mezarlıktaki vahşetin altından 'kız meselesi' çıktı

Mezarlıktaki vahşetin altından 'kız meselesi' çıktı

Öldürüldüğü an katilinin fotoğrafını çekti!

Öldürüldüğü an katilinin fotoğrafını çekti!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.