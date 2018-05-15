Devlet yurtlarında ramazan hazırlığı

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunca (KYK), yurtlarda barınan gençlerin rahat ve huzurlu bir ortamda ramazan geçirmeleri için gerekli önlemler alındı.

KYK'den yapılan açıklamaya göre, ramazan dolayısıyla KYK Genel Müdürlüğü tarafından yurtlara talimat gönderildi.

Buna göre, ramazanda lokanta ve kantinlerde iftar ve sahur saatlerinde hizmetin aksamaması ve kuyrukların önlenmesi amacıyla personel sayısında artış yapılacak.

Öğrencilerin talep ve önerileri de dikkate alınarak, yurtlardaki yemek ve gıda çeşitleri artırılacak. Yemekhane ve kantin işletmelerinde kontroller sıklaştırılacak. Yurt idaresince yemeklerin kalite ve gramajları daha sık aralıklarla kontrol edilecek. Kahvaltı beslenme yardımı uygulama saati, ramazan ayı boyunca gece yarısından itibaren başlayacak.

Ramazan ayı boyunca tüm yurtlarda iftariyelikler ikram edilecek, iftar saatinde tasavvuf müziği yayını yapılacak. Sahur saati sonuna kadar hizmet verecek lokanta ve kantinler, kahvaltı ve akşam yemeği saatlerinde de normal mesaisine devam edecek.

Yurtlarda ramazanın gençler tarafından daha doğru anlaşılabilmesine yönelik çeşitli programların yanı sıra sohbetler, mukabele programları yapılacak, teravih namazları kılınacak.

İmzalanan protokol gereği yurtlarda görevlendirilen Diyanet İşleri Başkanlığı personeli de gençlerin daha bilinçli ve huzurlu bir ramazan geçirmelerine yardımcı olacak.

