HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Devlet yurtlarındaki öğrenciler İsrail'i protesto edecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.05.2018 18:09 | Son Güncelleme

KYK yurtlarında kalan öğrenciler, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarına tepkilerini yurt binalarının ışıklarını açıp kapatarak gösterecek

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarında kalan öğrenciler, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarını yurt binalarının ışıklarını açıp kapatarak protesto edecek.

KYK'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de ve KKTC'deki tüm devlet yurt binalarının ışıkları bu akşam saat 21.00'de İsrail'e tepki için söndürülecek.

Öğrenciler, oda ışıklarını açıp kapatarak "KUDÜS" yazısının belirlenmesini sağlayacak.

PARTNERKıskanç eşin intikamı! Önce saçlarını kestiler sonra...Kıskanç eşin intikamı! Önce saçlarını kestiler sonra...
İstanbul’da yarın bu yollara dikkat! İstanbul’da yarın hangi yollar kapalı?İstanbul’da yarın bu yollara dikkat! İstanbul’da yarın hangi yollar kapalı?
Datça'da kaçak inşaatın yapımı devam ediyorDatça'da kaçak inşaatın yapımı devam ediyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kudüs Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu

En Çok Okunan Haberler

Ümit Erdim'den kızının adını eleştirenlere Abdullah Öcalan'lı yanıt

Ümit Erdim'den kızının adını eleştirenlere Abdullah Öcalan'lı yanıt

Milyonların beklediği düzenleme onaylandı

Milyonların beklediği düzenleme onaylandı

Muharrem İnce 'dünyada bir ilk' dedi, vatandaşlara çağrı yaptı

Muharrem İnce 'dünyada bir ilk' dedi, vatandaşlara çağrı yaptı

Devlet Bahçeli: Cezaevindekiler kader kurbanı olmaktan çıkıp isyan başlatırsa ne olur?

Devlet Bahçeli: Cezaevindekiler kader kurbanı olmaktan çıkıp isyan başlatırsa ne olur?

AK Parti'nin yaptırdığı son seçim anketi!

AK Parti'nin yaptırdığı son seçim anketi!

Menzil tarikatından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek!

Menzil tarikatından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Muharrem İnce imsakiye dağıttı! Duada dikkat çeken detay

Muharrem İnce imsakiye dağıttı! Duada dikkat çeken detay

'Adalet Yürüyüşü'ne katılanların telefonlarına casus yazılım mı yükledi? Hükümetten jet yanıt

'Adalet Yürüyüşü'ne katılanların telefonlarına casus yazılım mı yükledi? Hükümetten jet yanıt

Fatih Portakal, 24 Haziran erken seçiminin ardından FOX'tan ayrılacak iddiası

Fatih Portakal, 24 Haziran erken seçiminin ardından FOX'tan ayrılacak iddiası

İstanbul’da yarın bu yollara dikkat! İstanbul’da yarın hangi yollar kapalı?

İstanbul’da yarın bu yollara dikkat! İstanbul’da yarın hangi yollar kapalı?

Gazeteci Levent Gültekin Cumhurbaşkanına hakaretten ifade verdi

Gazeteci Levent Gültekin Cumhurbaşkanına hakaretten ifade verdi

Küçükçekmece’de PTT şubesinde büyük soygun!

Küçükçekmece’de PTT şubesinde büyük soygun!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.