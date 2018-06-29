"Devletimin şefkatli kollarının beni kucaklamasını istiyorum"

Koç, bir süre söylenen yerde, koridorda beklediğini ve ardından istendiği şekilde kuzey nizamiye tarafına geçtiğini belirtti, gece boyu uçakların alçak uçuş yaptığını duyduğunu da anlattı.

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de aralarında bulunduğu 224 sanığın yargılandığı davaya devam edildi.

Tim komutanının kendisine söylediği yerde saat 05.44'e kadar emniyet amaçlı beklediğini ileri süren Koç, resmi ya da sivil bir şahısla karşılaşmadığını söyledi.

Darbe girişiminden haberdar olmadığını iddia eden Koç, sonrasında karargahta toplandıklarını ve polise teslim olduklarını kaydetti.

"Ben verilen emri yerine getirdim. Ben ve çalıştığım askerler, verilen emrin gereğini yaptık. Tatbikat emri de hukukiydi." diyen Koç, beraatini talep etti.

Sanık eski deniz kurmay yüzbaşı Ali Emre Eral da daha önceki savunması sırasında itirafçı olduğunu, irtibatlı olduğu örgüt ağabeylerinin isimlerini verdiğini, 2010'daki kurmaylık sınavı sorularının kendisine iletildiği bilgisini paylaştığını belirtti.

Eral, bu kapsamda hem Deniz Kuvvetlerinde hem de diğer kuvvet komutanlıklarında operasyonlar düzenlendiğini ve yeni soruşturmalar başlatıldığını öne sürdü.

Darbe girişiminin kendisine söylenmediğini ancak tarafının belli olması için ağzının arandığını da öğrendiğini iddia eden Eral, 15 Temmuz'da da normal bir mesai günü olduğunu anlattı.