"Devletin aktardığı para millete hizmet olarak dönüyor"

BİTLİS (AA) - Bitlis Valisi ve Belediye Başkan Vekili İsmail Ustaoğlu, devletin fakir, fukara ve milletin vergileriyle aktardığı paraların millete hizmet olarak döndüğünü söyledi.

İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılmasının ardından Bitlis Belediyesi'nce hayata geçirilen alt ve üstyapı projeleriyle kentin çehresi değişti.

Vali Ustaoğlu, Belediye Başkan Yardımcısı Hüyesin Aras ve belediyenin diğer birim amirleriyle yapımı tamamlanan yatırımları ve devam eden çalışmaları inceledi.

İlk önce cezaevi mevkisinde bitme aşamasında olan 350 kişi kapasiteli camide incelemelerde bulunan Ustaoğlu, halkın belediyesinin halka hizmete devam ettiğini, bunun en güzel örneğinin ise tamamlanma aşamasındaki cami olduğunu belirtti.

"Yıllardır yaklaşık 2 bin 500 nüfusun yaşadığı bir mahallede ezan sesi duyulmuyordu. Ne bir taziye evi ne de bir cami. Maalesef oradaki vatandaşlarımız camiden yoksun şekilde mahallede oturuyordu." diyen Ustaoğlu, şöyle konuştu:

"Mahallemizde cami ve park noktasında sıkıntı vardı. Burada cezaevi bulunduğu için sürekli gelen ziyaretçilerin ihtiyaçlarını giderebileceği ve ibadetlerini yapabileceği mekan konusunda sıkıntı yaşanıyordu. Üç ay önce temelini attığımız bu camimizi Kurban Bayramı'na yetiştireceğimizi söylemiştik. Camimizi bu hafta bitirip bayram namazı ile ibadete açacağız. Camin alt katında taziye evi ve Kur'an kursu olarak kullanılabilecek kapalı alanımız mevcut. Bayan ve erkek tuvaletleri, abdesthaneleri ve çevre düzenlemesiyle camimiz tahmini 500 bin liraya mal olacak."