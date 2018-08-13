"Devletin aktardığı para millete hizmet olarak dönüyor"

BİTLİS (AA) - Bitlis Valisi ve Belediye Başkan Vekili İsmail Ustaoğlu, devletin fakir, fukara ve milletin vergileriyle aktardığı paraların millete hizmet olarak döndüğünü söyledi.
İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılmasının ardından Bitlis Belediyesi'nce hayata geçirilen alt ve üstyapı projeleriyle kentin çehresi değişti.
Vali Ustaoğlu, Belediye Başkan Yardımcısı Hüyesin Aras ve belediyenin diğer birim amirleriyle yapımı tamamlanan yatırımları ve devam eden çalışmaları inceledi.
İlk önce cezaevi mevkisinde bitme aşamasında olan 350 kişi kapasiteli camide incelemelerde bulunan Ustaoğlu, halkın belediyesinin halka hizmete devam ettiğini, bunun en güzel örneğinin ise tamamlanma aşamasındaki cami olduğunu belirtti.
"Yıllardır yaklaşık 2 bin 500 nüfusun yaşadığı bir mahallede ezan sesi duyulmuyordu. Ne bir taziye evi ne de bir cami. Maalesef oradaki vatandaşlarımız camiden yoksun şekilde mahallede oturuyordu." diyen Ustaoğlu, şöyle konuştu:
"Mahallemizde cami ve park noktasında sıkıntı vardı. Burada cezaevi bulunduğu için sürekli gelen ziyaretçilerin ihtiyaçlarını giderebileceği ve ibadetlerini yapabileceği mekan konusunda sıkıntı yaşanıyordu. Üç ay önce temelini attığımız bu camimizi Kurban Bayramı'na yetiştireceğimizi söylemiştik. Camimizi bu hafta bitirip bayram namazı ile ibadete açacağız. Camin alt katında taziye evi ve Kur'an kursu olarak kullanılabilecek kapalı alanımız mevcut. Bayan ve erkek tuvaletleri, abdesthaneleri ve çevre düzenlemesiyle camimiz tahmini 500 bin liraya mal olacak."
- "Hayvan satış alanımızı faaliyete sokuyoruz"
Bitlis Belediyesince kentte ilk defa yaptırılan canlı hayvan pazarını da inceleyen Ustaoğlu, önceden Kurban Bayramı yaklaştığında kurbanlık hayvanların kent merkezindeki sokak aralarında satıldığını anımsattı.
Şeyh Gaip Türbesi ve Hazo Hanı'nın bulunduğu Alemdar Sokağı'nda geçen yıl kurbanlıkların satıldığına tanık olduğunu anlatan Ustaoğlu, "Bir kentte hayvan pazarının olmaması ciddi bir eksiklik. Bu eksikliği giderme adına bayram öncesi belediyemizin imkanlarıyla yaptırdığımız hayvan satış alanımızı bugün faaliyete sokuyoruz. Sokak aralarında kesinlikle hayvan satışına müsaade etmeyeceğiz. Zabıtalarımız sürekli denetim yapacak." diye konuştu.
Daha sonra Bitlis Belediyesince yapımı tamamlanan Sokak Hayvanlarını Kısırlaştırma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne geçen Vali Ustaoğlu, sokaklarda başı boş kalan hayvanların özellikle köpeklerin burada toplanarak kısırlaştırıldıklarını, tedavi edildiğini ve cerrahi müdahale yapıldığını dile getirdi.
Her türlü hayvana müdahale yapılabilecek rehabilitasyon binasının üç hafta önce faaliyete girdiğini aktaran Ustaoğlu, "Barınaklarda engelli hayvanlarımız da mevcut. Burada tedavileri yapılıyor. Sahiplenmek isteyen vatandaşlarımıza sertifikalarıyla hayvanlarımızı teslim ediyoruz. Bitlis Belediyesi olarak ilk defa böyle güzel, hijyenik, veteriner hekim ve teknisyenlerimizle sokak hayvanlarımıza müdahalenin yapıldığı bir merkezi faaliyete soktuk." ifadelerini kullandı.
- "Kent tarihi kimliğine kavuşuyor"
Ulu Cami Meydanı'nda sokak sağlıklaştırma projesini inceleyen Vali Ustaoğlu, bir yıldır "Kadim kent tarihi kimliğine kavuşuyor" sloganı kapsamında başlattıkları çalışmaların devam ettiğini söyledi.
Yürütülen çalışmalarla bin yıllık Ulu Cami ve meydanının tarihi kimliğine kavuştuğunu anlatan Vali Ustaoğlu, şöyle devam etti:
"Bu meydanı Samsun Büyükşehir Belediyesi ile projelendirdik. Arifbey Caddesi ve bu meydanda yaptığımız çalışmalarla 500'ün üzerinde ev, iş yerlerinin, dükkanların ve ofislerin dış cephe giydirmesini yaptık. Vitrinleri, standart tabelaları, çatı düzenlemeleri ve zemin çalışmalarıyla buraları tarihi kimliğine kavuşturduk. Vatandaşımızdan bir kuruş almadan bir yılda burası güzel kimlikli bir meydana kavuştu. Bir yıl önce bu alan taksi durağı ve bankamatik makinelerinin bulunduğu bir yerdi. Vatandaşın nefes alabileceği hiçbir ortamın olmadığı alanken gerçek tarihi kimliğine kavuştu."
Buğday pazarı, Kasapçılar ile Büryancılar çarşısında da aynı standartta sokak sağlıklaştırma çalışması yapılacağını belirten Ustaoğlu, yaklaşık iki hafta içinde bu alanlarında ihale sürecini başlatacaklarını kaydetti.
Ustaoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:
"Bitlis'te sürekli vurguladığımız ve üzerinde durduğumuz, devletin hizmet olarak gönderdiği paranın nasıl millete hizmet olarak aktarıldığının ispatı bu meydanda yaptığımız çalışmalardır. Bunu özellikle vurgulamak istiyorum, devletin fakir, fukara ve bu milletin vergileriyle aktardığı paralar, bu millete hizmet olarak dönüyor. Hayırlı uğurlu olsun."
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