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Devletin anlaşmazlık nedeniyle el koyduğu arazi yöre halkına tahsis edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.08.2018 19:31 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde 30 yıl önce yöre halkı arasındaki anlaşmazlık nedeniyle devlet tarafından "orman arazisi" olarak tescillenen arazi, dikilen ceviz bahçeleriyle vatandaşın kullanımına sunuldu

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde, yöre halkı arasındaki anlaşmazlık nedeniyle devlet tarafından 30 yıl önce "orman arazisi" olarak tescillenen alan, dikilen ceviz ağaçları ile yeniden yöre insanına tahsis edildi.

İlçeye bağlı Hacıveliuşağı Mahallesi Kızılcaoba mevkisinde 75 dönüm alan, 1988 yılında vatandaşlar arasında çıkan anlaşmazlık nedeniyle devlet tarafından "orman arazisi" olarak tescillendi.

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğünce, "Gelir Getirici Tür Ağaçlandırma Eylem Planı" kapsamında söz konusu araziye 5 yıl önce ceviz fidanları dikildi.

Fidanların meyve verir hale gelmesi üzerine bölge müdürlüğü, bir zamanlar anlaşmazlığa neden olan arazideki ağaçları kurayla yöre sakinlerinin kullanımına sundu.

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürü Alpaslan Altındaş, kura töreninde yaptığı konuşmada, ceviz bahçesi kurulan sahanın daha önce köylüler arasında sorunlara neden olduğunu söyledi.

Arazinin o dönemde kadastro komisyonunda "orman arazisi" olarak tescil edildiğini dile getiren Altındaş, "Orman olarak tescil edilince tabii burayı kimse kullanamadı. Orman olan bu sahaya 5 yıl önce köylülerimize ek gelir sağlaması için ceviz fidanları diktik. Arazimizin tamamı 75 dönüm. Buraya 750 ceviz fidanı diktik. Burayı parselleyerek her bir köylümüze 55 ceviz fidanı olacak şekilde 49 yıllığına tahsis ettik." dedi.

Arazide parsel sahibi olan Fatma Avan, tarlayı devlete verdiklerini, devletin de ceviz dikerek kendilerine geri verdiğini belirterek, "Cevizlerimiz ürün vermeye başladı. İnşallah gelecek yıllarda daha çok ürün alırız." diye konuştu.

Daha sonra Orman Bölge Müdürü Altındaş, Andırın Belediye Başkanı Baki Tezcan ve Andırın Orman İşletme Müdürü İdris Tetik kura ile belirlenen 11 aileye belgelerini verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Andırın ceviz Kahramanmaraş tahsis

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