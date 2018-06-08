Devletin sağladığı teşvikle Mardin'de 3 bin kişiye istihdam

MARDİN (AA) - Türkiye'nin tekstil sektöründeki öncü firmalarından Akar Tekstil, Mardin'de devlet desteğiyle 3 bin kişinin istihdam edileceği tekstil fabrikası kuracak. Devlet tarafından çıkarılan teşvik uygulamasıyla Diyarbakır'ın da içinde yer aldığı 6. bölge, yatırımda cazip hale gelirken, batıda faaliyetini sürdüren bir çok firma teşvikten yararlanmak için bölge illerine yöneldi. Akar Tekstil de Dicle Kalkınma Ajansı'nın destekleri ve sağlanan teşvik olanağı ile 47 milyon 450 bin lira yatırımla Mardin'in Savur ilçesinde tekstil fabrikası kurmak için çalışmalara başladı. İlk etapta 2 bin kişinin çalışacağı fabrikada ilerleyen süreçte istihdamın 3 bine çıkarılması hedefleniyor. - "3 bin insanın çalıştığı hazır giyim tekstil fabrikası olacak" Dicle Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Yılmaz Altındağ, yaptığı açıklamada, hükümetin bölgeye teşviklerinin yatırımcıların ilgisini çektiğini söyledi. Özellikle yabancı sermaye ve yabancı tecrübenin bölgeye gelmesinin rekabeti artıracağına işaret eden Altındağ, göçün önlenmesi ve işsizliğin azalmasına da bu yatırımların önemli katkı sunduğunu ifade etti.

Dicle Kalkınma Ajansı olarak bölgeye sağlanan imkanları yatırımcılara anlattıklarını, yatırımcıların da bölgenin cazibesine kapıldığını dile getiren Altındağ, şunları kaydetti: "Tekstilde Türkiye'nin önde gelen ve Türkiye'de ilk 10'a giren bir firmamıza destek verdik. Akar Tekstil firmamızı Mardin'e davet ettik. 6. bölge teşvikinden faydalandırmak istedik. Hem burada yatırım yapsın hem göçün önlenmesinde ciddi bir katkı sağlasın istedik. Hakikaten çarpan etkisi sayesinde çok büyük geniş bir sahaya yayılacak. Savur'da kurulacak yaklaşık 47 milyon liralık bir yatırım. İlk etapta 500 ile başlayıp istihdamı 2 bine sonrasında 3 bine çıkartacak. Hedef 3 bin. 3 bin insanın çalıştığı hazır giyim tekstil fabrikası olacak. Bu ve bunun gibi firmaları Mardin'e kazandırmaktan, bölgeye kazandırmaktan büyük bir mutluluk duyacağız ve en büyük görevimiz bu olacak."

\ - "Yatırımcı için büyük bir şans" Yatırımcıların hükümetin ve devletin bölgeye uyguladığı önemli teşviklerden yararlanmasını arzu ettiklerini ifade eden Altındağ, "6. bölge teşvikinde arazinin tahsisi var, makinede indirim var, yurt dışından makine getirecekseniz KDV indirimi var, işçilerde de işçi işveren stopaj vergisinin büyük oranda desteği var, enerji desteği var." dedi.