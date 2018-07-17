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"Devletin şefkatli eli kazazedelerimizin üzerindedir"

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.07.2018 18:58 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Harun Karacan: - "8 Temmuz'da yaşanan tren kazası bizi derin bir üzüntüye sevk etti. Devletin şefkatli eli her zaman bu kazada yaşamını yitiren vatandaşlarımızın aileleri ve yaralananların üzerindedir. Bundan kimsenin kuşkusu olmasın"

TEKİRDAĞ (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Harun Karacan, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 8 Temmuz'da meydana gelen tren kazasının üzüntüsünü yaşadıklarını belirterek, "Devletin şefkatli eli her zaman bu kazada yaşamını yitiren vatandaşlarımızın aileleri ve yaralananların üzerindedir. Bundan kimsenin kuşkusu olmasın." dedi.

Tren kazasında yaralanan ve tedavileri Çorlu Devlet Hastanesinde devam eden 3 vatandaşı ziyaret eden Karacan, çıkışta gazetecilere yaptığı açıklamada, Çorlu'da, 8 Temmuz'da yaşanan tren kazasının üzüntüsünü yaşadıklarını kaydetti.

"8 Temmuz'da yaşanan tren kazası bizi derin bir üzüntüye sevk etti. Devletin şefkatli eli her zaman bu kazada yaşamını yitiren vatandaşlarımızın aileleri ve yaralananların üzerindedir. Bundan kimsenin kuşkusu olmasın." ifadesini kullanan Karacan, şöyle devam etti:

"Bu kazada yaşamını yitiren 24 vatandaşımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Tabi kazada yaralılarımız da vardı. Bu yaralılarımızı hastaneye gelerek ziyaret ettik. Yaralılarımızı ziyaret ederken, Sayın Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan Beyefendinin de selamlarını getirdim. Onların isteklerini ve taleplerini sordum. Bazılarının talepleri oldu, onları aldım. Bundan sonraki süreçte de onlarla ilgilenmek bizim boynumuzun borcudur."

Çorlu Ticaret ve Sanayi Odasını ziyaret edip iş adamlarıyla da buluşan Karacan, Türkiye'nin ve dünyanın en önemli konularının başında ekonominin geldiğini aktardı. Karacan, ''24 Haziran'da yeni bir sistemi onayladık ve yolumuza devam ediyoruz. Türkiye, bundan sonra yeni Cumhurbaşkanlığı Hükumet Sistemiyle farklı bir yapıya büründü. Yeni sistemle Türkiye daha güzel günlere yürüyor." değerlendirmesinde bulundu.

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