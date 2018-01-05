Devletin zirvesinden Münir Özkul paylaşımları

İşte devletin zirvesi, sinema ve tiyatro dünyasının önde gelen isimlerinin Münir Özkul'un vefatının ardından paylaştığı mesajlar...

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN

Canlandırdığı karakterler, oyunculuğu ve sanatçı kişiliğiyle, tüm vatandaşlarımızın sevgisini kazanan kıymetli sanatçımız, usta oyuncu Münir Özkul, gelecek nesiller tarafından da her zaman sevgi ve saygıyla yad edilecektir. Türk tiyatrosuna ve sinemasına değerli katkılarıyla milletimizin gönlünde taht kuran merhum Münir Özkul'a Allah'tan rahmet, sanat camiamıza, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI NUMAN KURTULMUŞ

Tiyatromuzun ve sinemamızın canlı kültür temsilcisi olarak başyapıtlara imza atan Münir Özkul, bu iki sanat dalının gelişimine emek vermiş ustalarımızdandı. İzleyicisinin yaşamında Özkul adından çok 'Mahmut Hoca' gibi karakterlerle unutulmaz bir yer edinen büyük sanatçı, filmlerini hiç izlememiş kuşaklar için bile bu isimlerle ebedileşti. Adı Türk sinema ve tiyatro tarihiyle birlikte anılacak olan Yeşilçam'ın çınarı Münir Özkul'a Allah'tan rahmet ailesine, sevenlerine ve sanat camiamıza başsağlığı diliyorum.