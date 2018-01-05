Devletin zirvesinden Münir Özkul paylaşımları

İşte devletin zirvesi, sinema ve tiyatro dünyasının önde gelen isimlerinin Münir Özkul'un vefatının ardından paylaştığı mesajlar...
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN
Canlandırdığı karakterler, oyunculuğu ve sanatçı kişiliğiyle, tüm vatandaşlarımızın sevgisini kazanan kıymetli sanatçımız, usta oyuncu Münir Özkul, gelecek nesiller tarafından da her zaman sevgi ve saygıyla yad edilecektir. Türk tiyatrosuna ve sinemasına değerli katkılarıyla milletimizin gönlünde taht kuran merhum Münir Özkul'a Allah'tan rahmet, sanat camiamıza, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI NUMAN KURTULMUŞ
Tiyatromuzun ve sinemamızın canlı kültür temsilcisi olarak başyapıtlara imza atan Münir Özkul, bu iki sanat dalının gelişimine emek vermiş ustalarımızdandı. İzleyicisinin yaşamında Özkul adından çok 'Mahmut Hoca' gibi karakterlerle unutulmaz bir yer edinen büyük sanatçı, filmlerini hiç izlememiş kuşaklar için bile bu isimlerle ebedileşti. Adı Türk sinema ve tiyatro tarihiyle birlikte anılacak olan Yeşilçam'ın çınarı Münir Özkul'a Allah'tan rahmet ailesine, sevenlerine ve sanat camiamıza başsağlığı diliyorum.
HÜKÜMET SÖZCÜSÜ BEKİR BOZDAĞ
Türk sinemasının usta oyuncularından Hakkın rahmetine kavuşan Münir Özkul’a Allah’tan rahmet;ailesine ve sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyorum. Mekanı cennet olsun...
GENÇLİK VE SPOR BAKANI AKİF ÇAĞATAY KILIÇ
Türk sinemasının ve tiyatrosunun usta oyuncusu Münir Özkul'a Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve sanat camiasına başsağlığı dilerim. Mekanı cennet olsun.
CHP GENEL BAŞKANI KEMAL KILIÇDAROĞLU
Türk sineması çok büyük bir sanatçıyı, Mahmut Hoca'sını kaybetti. 93 yaşında aramızdan ayrılan Münir Özkul'a Allah'tan rahmet, sevenlerine ve ailesine başsağlığı diliyorum.
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