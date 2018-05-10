Devletten aldığı destekle ürettiği kinoayı ihraç etti

BİNGÖL (AA) - Bingöl'de çiftçi Fırat Güven (38), geçen yıl üretimini yaptığı kinoayı Irak'a ihraç etti. Merkeze bağlı Gözeler köyünde, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının desteği ile geçen yıl 35 dekar alana kinoa eken Güven, hasat döneminde 7 ton ürün elde etti. Elde ettiği ürünün bir bölümünü, ihracat yapan bir firma vasıtasıyla Irak'a ihraç eden Güven, 105 dekar alana yeniden kinoa ekimi yaptı, kalan kısmını da ekim yapmaları için meslektaşlarına verdi. Güven, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kinoa üretiminin buğdaya göre daha karlı olduğunu söyledi. - "Kazandığımla paketleme tesisi kuracağım" Kinoa üretiminin Bingöl'de yaygınlaşmasını ve paketleme tesisi kurmayı hedeflediğini vurgulayan Güven, bu sayede gençlere istihdam alanı oluşturulabileceğini kaydetti. Avrupa'dan kinoaya yoğun talep olduğunu ancak üretimin azlığından dolayı talebi karşılayamadıklarını aktaran Güven, şöyle konuştu: "Bu yıl Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü desteğiyle planlı bir ekim yaptım. Bu ürünü paketleyip, marketlere satışını yaparak, insanımızı kinoa ile tanıştıracağız. Geçen yıl 35 dönümlük araziden 7 ton hasat elde ettim ve bunun yaklaşık 3 tonunu Irak'a sattım, 500 kilogramını Bingöl'deki çiftçilere dağıttım, ekim yaptılar. Kalan miktarı da siparişleri tamamlamak için bekletiyorum."

Ürettiği kinoya talebin çok yüksek olduğunu işaret eden Güven, "Yurt dışından çok talep vardı ancak ürün az olduğu için gönderemedim. Özellikle Almanya'dan da isteyen çok oldu." dedi. Geçen yıl kinoanın kilogramını 70 liradan sattığını işaret eden Güven, "Geçen yıl deneme amaçlı bir ekim yaptık, buna rağmen pazar bulduk, tecrübe sahibi olduk. Bu yıl ise daha deneyimli bir şekilde bu işi yapacağız. Çevre illerden de bu işe girişenler oldu." ifadesini kullandı. - "Zengin besin değeriyle tercih ediliyor" Kinoanın zengin besin değerinden dolayı ABD başta olmak üzere bir çok ülkede tercih edildiğine dikkat çeken Güven, şunları aktardı: "Unlu mamül yemeyenler kinoayı tüketiyor. İçindeki zengin besin bir çok ürünle eşdeğerdir. Astronotların daha çok kullandığı kinoayı zenginler tercih etmeye başladı. Üretim maliyeti buğdayla eşdeğer. Masrafı ve bakımı da aynı. Az emek istiyor, üstelik kazancı daha yüksek." - Buğdaydan karlı Bingöl Ziraat Odası Başkanı Mustafa Karaarslan da kinoanın buğdaya göre daha kazançlı olduğunu söyledi.