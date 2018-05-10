HABER

Devletten aldığı destekle ürettiği kinoayı ihraç etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.05.2018 14:44 | Son Güncelleme

Bingöl'de çiftçi Fırat Güven, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının desteği ile geçen yıl ilk kez üretimini yaptığı kinoayı Irak'a ihraç etti - Kinoa üretimini 3 kat artırmak için 105 dekar alanda ekim yapan Güven, meslektaşlarına da kinoa ekimini önerdi - Güven: - "Yurt dışından çok talep vardı ancak ürün az olduğu için gönderemedim. Özellikle Almanya'dan isteyen çok oldu" - "Üretim maliyeti buğdayla eşdeğer. Masrafı ve bakımı da aynı. Az emek istiyor, üstelik kazancı daha yüksek"

BİNGÖL (AA) - Bingöl'de çiftçi Fırat Güven (38), geçen yıl üretimini yaptığı kinoayı Irak'a ihraç etti.

Merkeze bağlı Gözeler köyünde, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının desteği ile geçen yıl 35 dekar alana kinoa eken Güven, hasat döneminde 7 ton ürün elde etti.

Elde ettiği ürünün bir bölümünü, ihracat yapan bir firma vasıtasıyla Irak'a ihraç eden Güven, 105 dekar alana yeniden kinoa ekimi yaptı, kalan kısmını da ekim yapmaları için meslektaşlarına verdi.

Güven, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kinoa üretiminin buğdaya göre daha karlı olduğunu söyledi.

- "Kazandığımla paketleme tesisi kuracağım"

Kinoa üretiminin Bingöl'de yaygınlaşmasını ve paketleme tesisi kurmayı hedeflediğini vurgulayan Güven, bu sayede gençlere istihdam alanı oluşturulabileceğini kaydetti.

Avrupa'dan kinoaya yoğun talep olduğunu ancak üretimin azlığından dolayı talebi karşılayamadıklarını aktaran Güven, şöyle konuştu:

"Bu yıl Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü desteğiyle planlı bir ekim yaptım. Bu ürünü paketleyip, marketlere satışını yaparak, insanımızı kinoa ile tanıştıracağız. Geçen yıl 35 dönümlük araziden 7 ton hasat elde ettim ve bunun yaklaşık 3 tonunu Irak'a sattım, 500 kilogramını Bingöl'deki çiftçilere dağıttım, ekim yaptılar. Kalan miktarı da siparişleri tamamlamak için bekletiyorum."

Ürettiği kinoya talebin çok yüksek olduğunu işaret eden Güven, "Yurt dışından çok talep vardı ancak ürün az olduğu için gönderemedim. Özellikle Almanya'dan da isteyen çok oldu." dedi.

Geçen yıl kinoanın kilogramını 70 liradan sattığını işaret eden Güven, "Geçen yıl deneme amaçlı bir ekim yaptık, buna rağmen pazar bulduk, tecrübe sahibi olduk. Bu yıl ise daha deneyimli bir şekilde bu işi yapacağız. Çevre illerden de bu işe girişenler oldu." ifadesini kullandı.

- "Zengin besin değeriyle tercih ediliyor"

Kinoanın zengin besin değerinden dolayı ABD başta olmak üzere bir çok ülkede tercih edildiğine dikkat çeken Güven, şunları aktardı:

"Unlu mamül yemeyenler kinoayı tüketiyor. İçindeki zengin besin bir çok ürünle eşdeğerdir. Astronotların daha çok kullandığı kinoayı zenginler tercih etmeye başladı. Üretim maliyeti buğdayla eşdeğer. Masrafı ve bakımı da aynı. Az emek istiyor, üstelik kazancı daha yüksek."

- Buğdaydan karlı

Bingöl Ziraat Odası Başkanı Mustafa Karaarslan da kinoanın buğdaya göre daha kazançlı olduğunu söyledi.

Çiftçilere gelir getirici ürünleri tercih etmeleri yönünde tavsiyelerde bulunan Karaarslan, "Çiftçimizin de bu ürünle tanışmasını istiyoruz. Bu ürünün Bingöl'de yetişmesi bizim için çok önemlidir. Çünkü bu ürün hem kimyasal hem de yemek ve ilaç sanayisinde kullanılıyor. Bunun yaygınlaşmasını istiyoruz." dedi.

- Güney Amerika'da yetişiyor

Astronotların beslenmesinde kullanılan kinoa Güney Amerika'daki And Dağları'nda yetişen bir bitkidir. Dünyadaki olası bir tahıl sıkıntısında gübre ve su problemi olmayan, pirinçten iki kat daha fazla protein içeren ve her türlü toprağa uyum sağlayabilen kinoa alternatif ürün olarak yetiştiriliyor.

Elif Çakır, 1999 seçimini hatırlattı! AK Parti'yi uyardıElif Çakır, 1999 seçimini hatırlattı! AK Parti'yi uyardı
Millet İttifakı'na bir parti daha katılabilirMillet İttifakı'na bir parti daha katılabilir
Dolar ve euro güne nasıl başladı?Dolar ve euro güne nasıl başladı?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kinoa Bingöl Bingöl Gözeler Köyü Fırat Güven

En Çok Okunan Haberler

Yasak aşk skandalı! Ben hep yanlış ilişkiler yaşadım...

Yasak aşk skandalı! Ben hep yanlış ilişkiler yaşadım...

Film galasında olay kıyafet

Film galasında olay kıyafet

Son dakika! YÖK'ten flaş Fransız Dili ve Edebiyatı kararı

Son dakika! YÖK'ten flaş Fransız Dili ve Edebiyatı kararı

24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin yapılan son anket Ankara'yı sarsacak!

24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin yapılan son anket Ankara'yı sarsacak!

Ebru Polat'ın ilhamı yatakta geliyormuş!

Ebru Polat'ın ilhamı yatakta geliyormuş!

15 Temmuz şehidinin eşi AK Parti aday adaylığından çekildi

15 Temmuz şehidinin eşi AK Parti aday adaylığından çekildi

İlginizi Çekebilir

100 bin imza süresi doldu! İşte cumhurbaşkanlığı adaylığı için 4 ismin ulaştığı rakam!

100 bin imza süresi doldu! İşte cumhurbaşkanlığı adaylığı için 4 ismin ulaştığı rakam!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muharrem İnce, görüşmesinde neler konuşuldu?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muharrem İnce, görüşmesinde neler konuşuldu?

Türkiye Kupası finalinin oynanacağı Diyarbakır'da oteller tıklım tıklım

Türkiye Kupası finalinin oynanacağı Diyarbakır'da oteller tıklım tıklım

Tamam mı, devam mı? Fatih Portakal da tercihini açıkladı

Tamam mı, devam mı? Fatih Portakal da tercihini açıkladı

Askerin Atatürk sevgisi sosyal medyada gündem oldu

Askerin Atatürk sevgisi sosyal medyada gündem oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Melih Gökçek'ten gündemi sarsacak anket!

Melih Gökçek'ten gündemi sarsacak anket!

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nı işgal davasında karar çıktı

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nı işgal davasında karar çıktı

Atatürk Havalimanı’nda korku dolu anlar! 2 uçak pisti pas geçti

Atatürk Havalimanı’nda korku dolu anlar! 2 uçak pisti pas geçti

Elif Çakır, 1999 seçimini hatırlattı! AK Parti'yi uyardı

Elif Çakır, 1999 seçimini hatırlattı! AK Parti'yi uyardı

'Bu bürokrasi Erdoğan'ı yeme kapasitesine sahip'

'Bu bürokrasi Erdoğan'ı yeme kapasitesine sahip'

Yengesine dehşeti yaşattı! Çocuklar yan odada uyurken...

Yengesine dehşeti yaşattı! Çocuklar yan odada uyurken...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.