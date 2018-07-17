"Devre mülk dolandırıcılığı" iddiasına suç duyurusu

İSTANBUL (AA) - Yalova’nın Armutlu ilçesinde satın aldıkları devre mülklerin yapılmadığı ve paralarını alamadıklarını öne süren bir grup, "nitelikli dolandırıcılık" iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

Bakırköy Adalet Sarayı’na gelen grup, savcılığa suç duyurusunu dilekçesini sundu.

Armutlu'daki bir termal tatil köyünden devre mülk alanların nitelikli, organize bir dolandırıcılıkla karşı karşıya olduğu savunulan dilekçede, "Bu organize şebekenin hayali olarak ürettiği imar alınamaz araziler geçici olarak devir-satın alınmakta önce bir grup insana pazarlanmakta, teslim tarihi yaklaşıp proje akıbeti ifşa olduğunda bir diğer isme geçilmektedir. Pazarlanan bu yerler genellikle Yalova-Esenköy-Armutlu hattında kalmaktadır. Bölgede bulunan emlak firmaları, İstanbul merkezli pazarlama ve satış ofisleri ve belirli inşaat firmalarının fikir ve iş birliği ile bu tezgahı kurduklarını göstermektedir.’’ denildi.

İnsanların yumuşak ve zayıf tarafları kullanılarak suistimal yapıldığı aktarılan dilekçede, yıllara yayılan alacak, icra ve tüketici davalarının sonuçsuz kaldığı, insanların mağdur edildiği, davalar sonuçlandığında da şirketin el değiştirmiş, kapanmış ya da sahiplerinin kayıplara karışmış olabileceği ifade edildi.