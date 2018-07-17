"Devre mülk dolandırıcılığı" iddiasına suç duyurusu

İSTANBUL (AA) - Yalova’nın Armutlu ilçesinde satın aldıkları devre mülklerin yapılmadığı ve paralarını alamadıklarını öne süren bir grup, "nitelikli dolandırıcılık" iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.
Bakırköy Adalet Sarayı’na gelen grup, savcılığa suç duyurusunu dilekçesini sundu.
Armutlu'daki bir termal tatil köyünden devre mülk alanların nitelikli, organize bir dolandırıcılıkla karşı karşıya olduğu savunulan dilekçede, "Bu organize şebekenin hayali olarak ürettiği imar alınamaz araziler geçici olarak devir-satın alınmakta önce bir grup insana pazarlanmakta, teslim tarihi yaklaşıp proje akıbeti ifşa olduğunda bir diğer isme geçilmektedir. Pazarlanan bu yerler genellikle Yalova-Esenköy-Armutlu hattında kalmaktadır. Bölgede bulunan emlak firmaları, İstanbul merkezli pazarlama ve satış ofisleri ve belirli inşaat firmalarının fikir ve iş birliği ile bu tezgahı kurduklarını göstermektedir.’’ denildi.
İnsanların yumuşak ve zayıf tarafları kullanılarak suistimal yapıldığı aktarılan dilekçede, yıllara yayılan alacak, icra ve tüketici davalarının sonuçsuz kaldığı, insanların mağdur edildiği, davalar sonuçlandığında da şirketin el değiştirmiş, kapanmış ya da sahiplerinin kayıplara karışmış olabileceği ifade edildi.
Tasarımlar, görseller, animasyonlar ve etkileyici içerikler ile satış vaatli sözleşmelerin pazarlamacılara dağıtıldığı, telefon, sosyal medya, mailler, ilanlar, afişlerle hedef kitleye ulaşıldığı, sözde termal bölgesine davet edildiği, göstermelik bir tanıtım ofisinde yemekler verildiği, güvenilir kurum imajının oluşturulduğu bildirilen dilekçede, satış vaadiyle sözleşmeler yapıldığı, peşinatların alındığı, senetlerin imzalatıldığı belirtildi.
İlgili şirketin binden fazla üyesinin bulunduğu, her bir üyeden en az 15 bin lira alındığı, toplamda 15 milyon liranın toplandığı ve şu anda şirket üzerinde kayıtlı hiçbir mal varlığının olmadığı savunulan dilekçede, ’’Üyeler ile ilişkiler teslim tarihine gelinceye kadar dengede tutulmaya çalışılır. Teslim tarihi yaklaştığında zeytinlik olarak alındığı iddia edilen arazi el değiştirmiş, inşaat, inşaat ruhsatı namına hiçbir şey alınmamıştır. Satış ofisi, tabelalar değişmiş, yeni yüzlerle başka bir şirket ve başka bir isim altında yeniden satışa çıkartılmıştır.’’ ifadelerine yer verildi.
Dilekçede, ilgili firmaların yöneticileri hakkında, "nitelikli dolandırıcılık" suçundan dava açılması talep edildi.
Adliye önünde grup adına açıklama yapan Ersin İşçioğlu, toplam 2 bin 500 mağdur olduğunu, 20 milyon liralık vurgun yapıldığını iddia ederek, ‘’Proje hiçbir şekilde aradan yıllar geçmesine rağmen hayata geçmiyor. Mağdurlar bu şirketlerin merkezlerine gidip konuyla ilgili bilgi almak için başvurduklarında ‘Artık bizim halihazırdaki var olan şirketimiz kapatıldı, devredildi’ diyerek ikinci bir şirketle mağdurlar muhatap bırakılıyorlar. Hayali olmayan projeleri insanlara servis ederek, sözleşme imzalıyorlar.” dedi.
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