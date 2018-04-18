Devrek Devlet Hastanesinde 4 yeni uzman doktor göreve başlayacak

Devrek Devlet Hastanesinde 4 uzman doktor Mayıs ayı içinde göreve başlayacak.
Edinilen bilgiye göre Zonguldak’ın Devrek ilçesinde faaliyette bulunan 100 yataklı Devlet Hastanesine Mayıs ayı içerisinde 4 yeni uzman doktor göreve başlayarak vatandaşlara hizmet verecek. 26 Nisanda yapılacak olan atamalarda kardiyoloji, göz, psikiyatri ve kadın doğum uzmanları göreve başlayacaklar.
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