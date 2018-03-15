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Devrek Engelsiz Yaşam Derneğinden TSO’ya ziyaret

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.03.2018 16:41 | Son Güncelleme

Devrek Engelsiz Yaşam Derneği tarafından TSO’ya ziyaret gerçekleştirildi.Zonguldak’ın Devrek ilçesinde faaliyette bulunan Engelsiz Yaşam Derneği tarafından Devrek Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ertan Çivak’a ziyaret gerçekleştirildi.

Devrek Engelsiz Yaşam Derneğinden TSO’ya ziyaret

Devrek Engelsiz Yaşam Derneği tarafından TSO’ya ziyaret gerçekleştirildi.
Zonguldak’ın Devrek ilçesinde faaliyette bulunan Engelsiz Yaşam Derneği tarafından Devrek Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ertan Çivak’a ziyaret gerçekleştirildi. Devrek TSO Başkanlığında gerçekleştirilen ziyarette dernek başkanı Burçin Oktay tarafından Başkan Çivak’a başkanı olduğu kurum hakkında bilgiler verirken, Engelsiz Yaşam Merkezi’ne çeşitli konularda destek verilmesi talebinde bulundu.
Mevcut kuruma ne gerekiyorsa her türlü desteği vermeye hazır olduklarını ifade eden Devrek TSO Başkanı Ertan Civak,” Bizler oda olarak her türlüğü desteği vermeye hazırız ancak sadece bir Ticaret ve Sanayi Odasını baz almamak lazım diğer kurum ve odalarında bu konuya duyarlı olmaları gerekiyor” diye konuştu.

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