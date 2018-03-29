Devrek TSO, sertifika törenine katıldı

Devrek Ticaret ve Sanayi Odası başkan ve üyeleri TOBB ve Cumhurbaşkanlığında düzenlenen programlara katıldı.
Devrek Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ertan Civak ve oda üyeleri Cumhurbaşkanlığının ev sahipliğini üstlendiği ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin organize ettiği Akreditasyon Sertifika Töreni ve Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu Reformları Lansman programına katıldılar. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ve TOBB İkiz Kuleler Konferans salonunda gerçekleştirilen programda TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ ve Başbakan Binali Yıldırım davetlilere YOİKK reformları hakkında bilgi sunumunda bulundular. Türkiye’nin dört bir tarafından katılan oda başkanlarının bir arada bulunduğu programdan bulunmaktan dolayı memnun olduklarını ifade eden TSO Başkanı Ertan Civak, "TOBB’un davetlisi olarak katıldığımız program çok olumlu geçti gerek başbakanımız gerek bakanımız ve gerekse TOBB başkanımızın verdiği bilgilerden oldukça istifade ettik odamızdan katılan üyelerimize teşekkür ediyorum” diye konuştu.
Düzenlenen programa, TSO Başkanı Ertan Civak, Başkan Yardımcısı Enğin Deliacı, üyeler Mehmet Erdem, Siyami Yılmaz, Mehmet Kaya, Hakan Güner, İlkan Abalı ve Mustafa Yumurtacı katıldılar.
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