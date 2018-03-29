HABER

Devrek TSO, sertifika törenine katıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.03.2018 02:14 | Son Güncelleme

Devrek Ticaret ve Sanayi Odası başkan ve üyeleri TOBB ve Cumhurbaşkanlığında düzenlenen programlara katıldı.Devrek Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ertan Civak ve oda üyeleri Cumhurbaşkanlığının ev sahipliğini üstlendiği ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin organize ettiği Akreditasyon Sertifika Töreni ve Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu Reformları Lansman programına katıldılar.

Devrek TSO, sertifika törenine katıldı

Devrek Ticaret ve Sanayi Odası başkan ve üyeleri TOBB ve Cumhurbaşkanlığında düzenlenen programlara katıldı.
Devrek Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ertan Civak ve oda üyeleri Cumhurbaşkanlığının ev sahipliğini üstlendiği ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin organize ettiği Akreditasyon Sertifika Töreni ve Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu Reformları Lansman programına katıldılar. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ve TOBB İkiz Kuleler Konferans salonunda gerçekleştirilen programda TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ ve Başbakan Binali Yıldırım davetlilere YOİKK reformları hakkında bilgi sunumunda bulundular. Türkiye’nin dört bir tarafından katılan oda başkanlarının bir arada bulunduğu programdan bulunmaktan dolayı memnun olduklarını ifade eden TSO Başkanı Ertan Civak, "TOBB’un davetlisi olarak katıldığımız program çok olumlu geçti gerek başbakanımız gerek bakanımız ve gerekse TOBB başkanımızın verdiği bilgilerden oldukça istifade ettik odamızdan katılan üyelerimize teşekkür ediyorum” diye konuştu.
Düzenlenen programa, TSO Başkanı Ertan Civak, Başkan Yardımcısı Enğin Deliacı, üyeler Mehmet Erdem, Siyami Yılmaz, Mehmet Kaya, Hakan Güner, İlkan Abalı ve Mustafa Yumurtacı katıldılar.

Devrek TSO, sertifika törenine katıldı

Adana'da akılalmaz olay! Adana'da akılalmaz olay!
Kuzey Kore lideri Kim Kim Jong-Un ile ilgili flaş iddiaKuzey Kore lideri Kim Kim Jong-Un ile ilgili flaş iddia
Öğretmenden kız öğrencilere korkunç taciz!Öğretmenden kız öğrencilere korkunç taciz!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Maliye, gelin adayı Hanife için düğmeye bastı

Maliye, gelin adayı Hanife için düğmeye bastı

Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisinde pes dedirten hata!

Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisinde pes dedirten hata!

Kaynana-damat ilişkisinde şok görüntüler ortaya çıktı

Kaynana-damat ilişkisinde şok görüntüler ortaya çıktı

Rusya'dan dünyayı sarsan açıklama: Soğuk savaş haline girebiliriz

Rusya'dan dünyayı sarsan açıklama: Soğuk savaş haline girebiliriz

Kan donduran görüntüler! 22 insanı yemişti...

Kan donduran görüntüler! 22 insanı yemişti...

Öykü Serter rezil oldu!

Öykü Serter rezil oldu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bu illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji'den son dakika uyarısı geldi

Bu illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji'den son dakika uyarısı geldi

Gaybubet operasyonu: 600 polisin katılımıyla başlatıldı

Gaybubet operasyonu: 600 polisin katılımıyla başlatıldı

Jandarma görünce şoke oldu!

Jandarma görünce şoke oldu!

PKK'ya darbe üstüne darbe!

PKK'ya darbe üstüne darbe!

MGK sonrası Türkiye'den tüm dünyaya net mesaj

MGK sonrası Türkiye'den tüm dünyaya net mesaj

İstanbul trafiğinde sis yoğunlu! Sürücüler zor anlar yaşıyor |İstanbul yol durumu....

İstanbul trafiğinde sis yoğunlu! Sürücüler zor anlar yaşıyor |İstanbul yol durumu....

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.