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Devrek TSO yeni başkanı Haldun Hacıkulaoğlu oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.04.2018 18:38 | Son Güncelleme

Devrek Ticaret ve Sanayi Odasının (TSO) yeni başkanı belli oldu.Zonguldak’ın Devrek ilçesinde erken saatlerde başlayan ve Ticaret ve Sanayi Odasında yapılan seçimde iş dünyası seçime büyük ilgi gösterdi.

Devrek TSO yeni başkanı Haldun Hacıkulaoğlu oldu

Devrek Ticaret ve Sanayi Odasının (TSO) yeni başkanı belli oldu.
Zonguldak’ın Devrek ilçesinde erken saatlerde başlayan ve Ticaret ve Sanayi Odasında yapılan seçimde iş dünyası seçime büyük ilgi gösterdi. Seçimde mevcut başkan Ertan Civak ile Haldun Hacıkulaoğlu yarıştı. 8 meslek grubunda ki sandıklardan sekizini alan Haldun Hacıkulaoğlu odanın yeni başkanı seçildi

Devrek TSO yeni başkanı Haldun Hacıkulaoğlu oldu

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