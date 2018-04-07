Devrek TSO yeni başkanı Haldun Hacıkulaoğlu oldu

Devrek Ticaret ve Sanayi Odasının (TSO) yeni başkanı belli oldu.

Zonguldak’ın Devrek ilçesinde erken saatlerde başlayan ve Ticaret ve Sanayi Odasında yapılan seçimde iş dünyası seçime büyük ilgi gösterdi. Seçimde mevcut başkan Ertan Civak ile Haldun Hacıkulaoğlu yarıştı. 8 meslek grubunda ki sandıklardan sekizini alan Haldun Hacıkulaoğlu odanın yeni başkanı seçildi