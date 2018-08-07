HABER

Devrekli hemşehrileri "Mesut Özil" maskeleriyle yürüyecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.08.2018 15:00 | Son Güncelleme

Devrek Belediye Başkanı Mustafa Semerci: - "Baston ve Kültür festivalimizin ana teması baston ve kültür ama alt ana teması da Mesut Özil. Bizler ırkçılığa karşıyız ve kortejde Mesut Özil'in fotoğrafından yapılan maskeyi takarak yürüyeceğiz"

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde, bu yıl 29'uncusu düzenlenecek Baston ve Kültür Festivali'nde katılımcılar, ırkçı ve ayrımcı saldırılar nedeniyle Almanya Milli Takımı'nı bırakan Mesut Özil'in maskesini takarak yürüyecek.

Devrek Belediyesi tarafından 17-19 Ağustos'ta yapılması planlanan Baston ve Kültür Festivali'nin bu yıl ki alt teması, "Mesut Özil'e sahip çıkıyoruz" olarak belirlendi.

Devrek Belediye Başkanı Mustafa Semerci, gazetecilere yaptığı açıklamada, Mesut Özil'e desteklerinin devam ettiğini ve bu yılki festivalin kortej yürüyüşünü, futbolcunun fotoğrafından yapılan maskeyi takarak gerçekleştireceklerini söyledi.

Yürüyüşle dünyayı ırkçılığa karşı mücadelede tek ses olmaya davet edeceklerini belirten Semerci, daha önce Mesut Özil'in Almanya Milli Takımı formasıyla fotoğrafının yer aldığı tabelayı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Londra'da çektirdiği fotoğrafının bulunduğu dev tabelayla değiştirdiklerini hatırlattı.

Irkçılık ve ayrımcılık yapanları kınadıklarını ifade eden Semerci, "Festivalimizin ana teması baston ve kültür ama alt teması da Mesut Özil. Bizler ırkçılığa karşıyız ve kortejde Mesut Özil'in fotoğrafından yapılan maskeyi takarak yürüyeceğiz. Herkese maskeleri dağıtacağız. Özil hiçbir zaman yalnız değildir. Özil'e destek için tüm halkı festivalin kortejine bekliyoruz." dedi.

PARTNERSaniyeler sonra olacaklara inanamayacaksınız!Saniyeler sonra olacaklara inanamayacaksınız!
Bedelli askerlik başvuruları sürüyorBedelli askerlik başvuruları sürüyor
Kurban yakalama timine at, ATV ve drone takviyesiKurban yakalama timine at, ATV ve drone takviyesi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Devrek festival Mesut Özil yürüyüş Zonguldak

En Çok Okunan Haberler

ABD, İran yaptırımlarına resmen başladı!

ABD, İran yaptırımlarına resmen başladı!

Abdullah Gül'le ilgili Ankara'yı sarsacak savcılık ifadesi!

Abdullah Gül'le ilgili Ankara'yı sarsacak savcılık ifadesi!

Darbe endişesi iddiası!

Darbe endişesi iddiası!

Muhtar, 8 aylık hamile kadın ile eşine kabusu yaşattı!

Muhtar, 8 aylık hamile kadın ile eşine kabusu yaşattı!

Bakan Albayrak'tan vatandaşa çağrı: Mutlaka yararlanın

Bakan Albayrak'tan vatandaşa çağrı: Mutlaka yararlanın

Dolar ve euroda yükseliş hız kazandı

Dolar ve euroda yükseliş hız kazandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
CHP'li Onursal Adıgüzel'den olay yaratacak iddia: Muharrem İnce o randevuya gelmedi

CHP'li Onursal Adıgüzel'den olay yaratacak iddia: Muharrem İnce o randevuya gelmedi

Sosyal medya bu babayı konuşuyor! Emniyet Müdürü'nün kızından mesaj

Sosyal medya bu babayı konuşuyor! Emniyet Müdürü'nün kızından mesaj

Şehit annesine büyük ayıp! 'Çocuğumun şehitlik parasıydı'

Şehit annesine büyük ayıp! 'Çocuğumun şehitlik parasıydı'

Nedim Şener'den canlı yayında 'dolar' çağrısı: Şimdi sıra para babalarında!

Nedim Şener'den canlı yayında 'dolar' çağrısı: Şimdi sıra para babalarında!

Minik Evrim'i arama çalışmaları sürüyor

Minik Evrim'i arama çalışmaları sürüyor

Bedelli askerliğe 2 günde 200 bin başvuru!

Bedelli askerliğe 2 günde 200 bin başvuru!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.