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Devrekli hemşehrilerinden Mesut Özil'e destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.07.2018 14:06 | Son Güncelleme

Irkçı ve ayrımcı saldırılar nedeniyle Almanya Milli Takımı'nı bırakan Türk asıllı futbolcu Mesut Özil'e, Devrekli hemşehrileri destek verdi

Almanya Milli Futbol Takımı'ndan uğradığı ırkçılık ve baskı yüzünden ayrılan Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil'e, Devrekli hemşehrileri destek verdi.

Futbolcunun isminin verildiği caddede bir araya gelen vatandaşlar, Devrek Belediyesi tarafından Almanya Milli Takımı formasıyla fotoğrafının yer aldığı tabelanın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Londra'da birlikte çektirdiği fotoğrafının bulunduğu dev tabelayla değiştirildiği törene katıldı.

Devrek Belediye Başkanı Mustafa Semerci, burada yaptığı konuşmada, Mesut Özil'in her zaman yanında olduklarını ve onunla gurur duyduklarını belirterek, "Cadde üzerindeki fotoğrafı değiştirdik. Irkçılık, ayrımcılık yapanları kınıyoruz. Mesut Özil hiçbir zaman yalnız değildir." dedi.

Semerci'nin konuşmasının ardından alkışlarla tabelanın açılışı gerçekleştirildi.

- "Her zaman Mesut'un arkasındayız"

Almanya'da yaşayan gurbetçi İsa Tokaç da Özil'le gurur duyduklarını ve ona yapılan haksızlıkların kendilerini üzdüğünü söyledi.

Özil'i desteklemek için törene katıldığını anlatan Tokaç, "Özil ile beraber her ne kadar bir Alman vatandaşı olunsa da her bir Türk'ün bağrında Türklük vardır, onu silemezsiniz. Avrupa'dan baktığında Türkiye bir kalkışta. Dış güçler bunu kaldıramıyorlar. Mesele gerçekte Mesut Özil değil, mesele memleketin kalkınması. İnşallah daha da kalkınarak güçlenir. Türkiye burada güçlü oldukça biz de orada güçlü oluyoruz ve memleketimize daha güzel sahip çıkıyoruz." ifadelerini kullandı.

İlçede 30 yıldır esnaflık yapan Engin Çolak ise Özil'in verdiği kararda sonuna kadar haklı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinin en doğal hakkı olduğu vurgulayarak, "Onların adı demokrasi, kendi demokratik değil ki. Biz her zaman Mesut'un arkasındayız." diye konuştu.

Türk asıllı Alman futbolcular Mesut Özil ve İlkay Gündoğan'ın yanı sıra İngiltere Premier Lig'de oynayan milli futbolcu Cenk Tosun, mayıs ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Londra'da buluşarak fotoğraf çektirmiş ve formalarını hediye etmişti.

Bu fotoğrafın ardından Almanya'da Mesut Özil ile İlkay Gündoğan'a linç kampanyasına varan ırkçı saldırılar ve eleştiriler yapılmıştı.

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