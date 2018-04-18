Devrek’te birlik meclis toplantısı gerçekleştirildi

Devrek’te Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı tarafından “Birlik Meclis Toplantısı” düzenlendi.

Zonguldak’ın Devrek ilçesinde Köylere Hizmet Götürme Birliği Meclisi’nin 2018 yılı olağan toplantısı Atatürk Kültür Merkezinde Devrek Kaymakam Vekili Çaycuma Kaymakamı Serkan Keçeli Başkanlığında “Birlik Meclis Toplantısı” düzenlendi. Birlik toplantısına Devrek Kaymakam Vekili Serkan Keçeli başkanlık yaparken, programa açılış ve yoklamanın ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başlandı.

Muhtarlara köylerde yapılan ve hayata geçirilen projeler hakkında bilgi veren Birlik Başkanı Kaymakam Vekili Keçeli, "Birliğimizin 2017 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak KÖYDES programları dahilinde birliğimize toplam 5.514.397,00 TL. ödenek aktarılmıştır. Verilen bu ödenekle iki köyümüze içme suyu tesisi, bir köyümüze 10 metreküplük dinlendirme deposu, 40 köyümüzde 64 adet içme suyu deposunun fayans kaplaması yapılmış olup, 62 köyümüze de klorlama cihazı takılmış, bunun karşılığında 720 bin TL harcama yapılmıştır. KÖYDES programlarından 9 köyümüze 27+500 kilometre birinci kat asfalt sathi kaplama yol ile 4 köyümüze 7 bin 000 km asfalt temel malzemesi satın alınarak yola nakli yapılmıştır. Yine KÖYDES ödeneklerinden 5 bin 500 ton rotmiks malzemesi alınarak muhtelif köy yollarımızın tamir ve bakımında kullanılmıştır. Ayrıca yine köy yollarımızın tamir ve bakımında kullanılmak üzere 3.700 ton sıcak asfalt satın alınmış olup, 2500 ton sıcak malzeme bozuk olan köy yollarımızda kullanılmış olup, mevsim şartlarından dolayı kalan malzeme de yüklenici firmadan temin edilerek yine bozuk olan köy yollarımızın bakım ve onarımında kullanılacaktır. KÖYDES ödeneklerinden muhtelif köy içi yollarımıza 19.430 metrekarelik kilitli beton parke taşı döşenmiştir. 2017 yılı KÖYDES ödeneklerinden 1 milyon 028 bin 141 TL ödenek artmış olup, artan bu ödenek İlçemize bağlı muhtelif köy yollarının bakım ve onarımında kullanılmak üzere sıcak asfalt alınması planlanmış ayrıca iki köyümüzün içme suyu ihtiyacını gidermek amacıyla grup içme suyu sondajı ihalesi sonuçlandırılmış ve en kısa zamanda sondaj inşaatına başlanacaktır. Birliğimize 2017 yılı içerisinde İl Özel İdaresinden 309 bin 500 TL köy yardımı ödeneği aktarılmış olup, tahsis edilen bu ödenekler ile muhtelif köylerimize 10 bin 305 metrekare parke taşı, 410 metreküp hazır beton, 591 adet çimento, 9 bin 600 kilo demir, 12 bin 450 adet kiremit, 7 bin 400 adet tuğla, 2 bin 50 adet briket, 160 metrekare seramik, 3 adet motopomp, 326 metre korige boru alınmıştır. Yine birliğimizce 2017 yılı içerisinde muhtelif köylerimize 2 bin 425 metrekare parke taşı, 16 metreküp hazır beton, 225 adet çimento, 1 bin 500 adet kiremit alınmıştır. 2017 yılı içerisinde İl Özel İdaresinden İlçemizdeki okulların doğalgaz dönüşümü, bakım-onarım ve inşaatlar için 763.025,235 TL ödenek tahsis edilmiş olup, alınan bu ödeneklerin tamamı kullanılmıştır. 2018 Yılı KÖYDES ödeneklerinden İlçemize 9.190.662,00 TL ödenek tahsis edilmiş olup, söz konusu ödeneğin kısa zamanda birliğimiz hesaplarına aktarılması beklenmektedir. Tahsis edilen bu ödenek ile 25+000 Km 3 adet grup köy yollarımızın sıcak asfalt yapılması, yine muhtelif köy yollarımızın bakım ve onarımında kullanılmak üzere 7 bin ton (rotmiks) sıcak karışım alımı ile muhtelif köylerimize köy içi yollarda kullanılmak üzere kilitli beton parke taşı satın alınması planlanmıştır. İçme suyu tesisleri olarak, bir köyümüze içme suyu tesisi, 26 adet klorlama cihazı, 3 köyümüzün paket arıtma cihazlarının yenilenmesi, su ve kanal hizmetlerinde kullanılmak üzere boru alımı ile iş makinesi kiralanması planlanmıştır. Ayrıca İlçemiz Kaymakamlık (Hükümet Konağı) binasının mantolanması, dış cephenin kaplanması ile bakım ve onarımının yapılması için İçişleri Bakanlığınca 200 bin TL ödenek tahsis edilmiş olup, verilen bu ödenek birliğimiz hesaplarına aktarılmış ve İl Özel İdaresince yaklaşık maliyeti hazırlanmaktadır. Yaklaşık maliyet dosyası Birliğimize ulaştığında en kısa zamanda ihaleye çıkılarak İlçemiz Hükumet Konağı binasının mantolama, dış cephesinin kaplanması ile bakım ve onarımı yaptırılacaktır. Faaliyetlerimiz ana hatlarıyla bunlardan ibaret olup, birlik meclisimizce 2017 yılı faaliyet raporu oy birliği ile kabul edilmiştir” diye konuştu.

Programın ardından yapılan seçimlerde Plan ve Bütçe Komisyonu Üyeliklerine: İl Genel Meclisi Üyesi Özcan Özmekik, İl Genel Meclisi Üyesi Mustafa Uzundal, Kozluçay Köyü Muhtarı Erdoğan Kavaklı, İslamköy Köyü Muhtarı Mehmet Kara, Tabaklar Köyü Muhtarı Ercan Korkut.

İhtisas Komisyonu Üyeliklerine: İl Genel Meclisi Üyesi İsmet Bostancı, Durupınar Köyü Muhtarı Muhterem Benli, Gümüşpınar Köyü Muhtarı Şeref Camgöz, Nizamlar Köyü Muhtarı Turgay Karadeli, Kurudere Köyü Muhtarı Salim Çeribaş oy birliği ile seçildiler