Devrilen araçtan yara almadan çıktı

Adana'da, direksiyon hakimiyetini kaybettiği aracı devrilen sürücü kazayı yara almadan atlattı.
İskender Kuzu kontrolündeki 01 SL 428 plakalı otomobil, merkez Çukurova ilçesi Beyazevler otoban çıkışında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazayı yara almadan atlatan Kuzu, ters dönen araçtan kendi başına çıktı.
Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, aracın çekilmesiyle tekrar açıldı.
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