Devrilen duvarın altında kalan kişi yaralandı

Adana'da devrilen duvarında altında kalan kişi ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Sarıyakup Mahallesi'nde yaşayan Kerem Yiğit'in üzerine (27), evinin yanındaki arsada temizlik yaptığı sırada bahçe duvarı devrildi.
Yıkılan duvarın altında kalan Yiğit, yakınları tarafından çıkartılarak özel bir hastaneye kaldırıldı.
Tedavi altına alınan Yiğit'in durumunun ağır olduğu belirtildi.
Olayın bildirilmesi üzerine polis ekipleri bölgeye giderek incelemede bulundu.
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