Devrilen kamyon karayolunu 4 saat ulaşıma kapattı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Susurluk ilçesinde, kamyonun devrilmesi nedeniyle Bursa-Balıkesir karayolu yaklaşık 4 saat ulaşıma kapandı.
İzzettin Güneş idaresindeki 35 HUZ 39 plakalı kamyon, Bursa-Balıkesir karayolu Susurluk yakınlarındaki Agop mevkisinde refüje çarparak devrildi.
Kamyonun kasasındaki çakmak ve boya malzemeleri, çarpmanın etkisiyle yola savrulup alev aldı.
Bursa-Balıkesir karayolu, devrilen kamyon ve yangın nedeniyle yaklaşık 4 saat ulaşıma kapandı, uzun araç kuyrukları oluştu.
Yangın, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Karayolu, ekiplerin çalışmalarının ardından kontrollü trafiğe açıldı.
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