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Devrilen kamyonda sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.08.2018 18:43 | Son Güncelleme

Devrilen kamyonda sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde kum yüklü hafriyat kamyonunun devrilmesi sonucu bir kişi ağır yaralandı.

İlhan Küney (42) yönetimindeki 20 SS 558 plakalı kum hafriyat kamyonu, Karahasanlı Mahallesi 2066 Sokak'ta henüz bilinmeyen nedenle devrildi.

Şarampole devrilen kamyonun sürücüsü Küney, araç içinde sıkıştı.

Olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri çağrıldı.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saat çalışmasının ardından Küney, sıkıştığı yerden çıkarıldı.

Ağır yaralanan sürücü, 112 Acil Servis ekiplerince Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Anahtar Kelimeler:
hafriyat itfaiye kamyon trafik kazası

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