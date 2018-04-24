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Devrilen kamyonun sürücüsü ağır yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.04.2018 23:48 | Son Güncelleme

Devrilen kamyonun sürücüsü ağır yaralandı

Düzce'de odun yüklü kamyon şarampole devrilmesi sonucu sürücü ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Şaban Yıldız (31) idaresindeki 81 BJ 467 plakalı odun yüklü kamyon, Yığılca ilçesi Doğankuzu mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 50 metrelik şarampole devrildi.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaklaşık yarım saatlik çabanın ardından yaralı Yıldız'ın yanına ulaşabildi.

Yıldız, sağlık ekipleri ve jandarma ekipleri tarafından sedyeyle ambulansa taşınarak Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yıldız'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Düzce odun yüklü kamyon Yığılca

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