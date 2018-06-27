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Devrilen sepetli motosikletin altında kalan sürücü öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.06.2018 19:31 | Son Güncelleme

Devrilen sepetli motosikletin altında kalan sürücü öldü

MANİSA (AA) - Manisa'nın Kula İlçesinde sepetli motosikletin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü.

Cezmi Kök'ün (63) idaresindeki 45 PH 432 plakalı sepetli motosiklet eski Selendi yolu Boztepe mevkisinde direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tarlaya devrildi.

Motosikletin altında kalan sürücü, olay yerinde yaşamını yitirdi.

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1 ölü Kaza Kula trafik

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