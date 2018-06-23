Devrilen servis aracının sürücüsü yaralandı

İSTANBUL (AA) - Bayrampaşa'da servis aracının devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Edirne istikametinde seyreden Ramazan S'nin kulladığı 34 BG 875 plakalı servis aracı, Sağmalcılar Viyadüğü mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak devrildi.
Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Araç içerisinde sıkışan sürücü Ramazan S. itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı.
Yaralı sürücü sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kaza sonrasında olay yerine gelen belediye ekipleri yolda temizlik çalışması yaptı. Kaza nedeniyle bir süre aksayan trafik akışı, aracın kaldırılmasının ardından normale döndü.
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