Devrilen tırdaki 6 ton arpa yola savruldu

SİVAS (AA) - Sivas'ta arpa taşıyan tırın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı, tırın dorsesindeki 6 ton arpa yola savruldu.
Hasat ettiği arpayı öğüttürmek için Akkaya köyünden Sivas'a götüren Halil Eken idaresindeki 58 UD 260 plakalı tır, Sivas-Kayseri karayolu Taşlıdere mevkisinde refüje devrildi.
Kazada yaralanan sürücü Eken, Numune Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Uzun süre sürüklenen tırdaki yaklaşık 6 ton arpa yola savruldu.
Kazanın ardından Kayseri-Sivas karayolunda Sivas yönünde trafik tek şeritten sağlandı, yolda uzun araç kuyruğu oluştu.
Yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından yola dökülen arpa iş makinesiyle temizlendi, tırın çekici yardımıyla refüjden kaldırılmasının ardından yol trafiğe açıldı.
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