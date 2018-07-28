Devrilen traktörün altında kalan ehliyetsiz sürücü öldü

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Çal ilçesinde devrilen traktörün altında kalan ehliyetsiz sürücü hayatını kaybetti.
Mustafa Ercek'in (16) kullandığı 20 NL 905 plakalı traktör, Baykuş mevkisinde yol kenarındaki ormanlık alana devrildi.
Olay yerine sevk edilen itfaiye ve sağlık ekipleri, traktörün altında kalan sürücüyü kurtarmak için çalışma başlattı.
Traktörün altından vinç yardımıyla çıkartılan Ercek, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.
Ercek'in cesedi, otopsi için Çal Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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