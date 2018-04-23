Aydın'ın İncirliova ilçesinde, devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü.
Arzular Mahallesi'nde kendisine ait arazide 09 UH 985 plakalı traktörüyle çalışan Lütfi Doğan (68), devrilen traktörün altında kaldı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede Doğan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Doğan'ın cesedi, otopsi için Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
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