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Devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.06.2018 10:51 | Son Güncelleme

Devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Kepsut ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Bağtepe Mahallesi'nde oturan Mehmet Cımbız (56) idaresindeki traktör tarla yolunda devrildi. Cımbız, devrilen traktörün altında kaldı.

İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri, sürücü Cımbız'ın öldüğünü belirledi.

İtfaiye ekiplerinin yardımıyla çıkarılan Cımbız'ın cesedi, Kepsut Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

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Anahtar Kelimeler:
Balıkesir Kaza Kepsut traktör

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