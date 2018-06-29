Devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de tarla sürerken devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.
Merkeze bağlı Yağmurlu Büyükoba köyünde Muhittin Demir (59), 66 LH 171 plakalı traktörüyle tarlasını sürmeye başladı. Traktör, tarlanın engebeli bölümünde devrildi.
Traktörün altında kalan Demir, kaza yerinde yaşamını yitirdi.
Demir'in cesedi, Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
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