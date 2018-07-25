Devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü

Barış GEZİCİ/AKHİSAR (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Akhisar ilçesinde devrilen traktör altında kalan Barış Akdağ (20) öldü, 2 kişi yaralandı.

Kaza, dün saat 18.00 sıralarında, ilçe merkezine 32 kilometre mesafedeki Kobaşdere Mahallesi'nde meydana geldi. Barış Akdağ, yönetimindeki 45 HB 5768 plakalı traktörün direksiyon hakimiyetini kaybetti. Traktör devrilirken, sürücüsü Barış Akdağ kaza yerinde öldü. Yanında bulunan babası ve kardeşi ise yaralandı. Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Akdağ'ın cesedi, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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