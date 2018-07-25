HABER

Devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.07.2018 17:50 | Son Güncelleme

MANİSA'nın Akhisar ilçesinde devrilen traktör altında kalan Barış Akdağ (20) öldü, 2 kişi yaralandı.

Devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü

Barış GEZİCİ/AKHİSAR (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Akhisar ilçesinde devrilen traktör altında kalan Barış Akdağ (20) öldü, 2 kişi yaralandı.
Kaza, dün saat 18.00 sıralarında, ilçe merkezine 32 kilometre mesafedeki Kobaşdere Mahallesi'nde meydana geldi. Barış Akdağ, yönetimindeki 45 HB 5768 plakalı traktörün direksiyon hakimiyetini kaybetti. Traktör devrilirken, sürücüsü Barış Akdağ kaza yerinde öldü. Yanında bulunan babası ve kardeşi ise yaralandı. Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Akdağ'ın cesedi, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

PARTNERBu semte sivrisineklerin girmesi yasak!Bu semte sivrisineklerin girmesi yasak!
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yeni kabinenin açıklandığı gün Maya Okulları'ndaki tüm hisselerini devretmiş!Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yeni kabinenin açıklandığı gün Maya Okulları'ndaki tüm hisselerini devretmiş!
Ayvalık, yaz akşamlarında ünlü isimleri ağırlıyorAyvalık, yaz akşamlarında ünlü isimleri ağırlıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Eski HSYK Başkanı İbrahim Okur'dan olay Erdoğan iddiası: Zekeriya Öz'ün 17 Aralık'ta baskın yapıp oğlunu almasından korkuyordu

Eski HSYK Başkanı İbrahim Okur'dan olay Erdoğan iddiası: Zekeriya Öz'ün 17 Aralık'ta baskın yapıp oğlunu almasından korkuyordu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kuzeni İbrahim Er Milli Eğitim Bakanlığı bakan yardımcısı oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kuzeni İbrahim Er Milli Eğitim Bakanlığı bakan yardımcısı oldu

Sağlık çalışanlarına müjde! Komisyondan geçti

Sağlık çalışanlarına müjde! Komisyondan geçti

Rafet El Roman fena yakalandı

Rafet El Roman fena yakalandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan atamalarla ilgili çarpıcı açıklama: Her an her şey olabilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan atamalarla ilgili çarpıcı açıklama: Her an her şey olabilir

Eskort kızla ilişkiye girdi, 'memnun kalmadım' diye parasını geri aldı!

Eskort kızla ilişkiye girdi, 'memnun kalmadım' diye parasını geri aldı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yeni kabinenin açıklandığı gün Maya Okulları'ndaki tüm hisselerini devretmiş!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yeni kabinenin açıklandığı gün Maya Okulları'ndaki tüm hisselerini devretmiş!

TBMM Genel Kurulunda bedelli askerlik görüşmeleri başladı

TBMM Genel Kurulunda bedelli askerlik görüşmeleri başladı

Muğla'nın Bodrum ilçesi karıştı! Yüzlerce taksici UBER yüzünden trafiği kilitledi!

Muğla'nın Bodrum ilçesi karıştı! Yüzlerce taksici UBER yüzünden trafiği kilitledi!

Fatih Portakal'dan çok konuşulacak 'Meral Akşener' tweeti

Fatih Portakal'dan çok konuşulacak 'Meral Akşener' tweeti

OHAL sonrası terörle mücadele yasası Meclis'te kabul edildi!

OHAL sonrası terörle mücadele yasası Meclis'te kabul edildi!

İstanbul’da yoğun yağış! Metro seferleri durdu

İstanbul’da yoğun yağış! Metro seferleri durdu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.