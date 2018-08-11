Devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü

Kırıkkale'nin Delice ilçesinde, devrilen traktörün altında kalan sürücü yaşamını yitirdi.
Edip Karakaya'nın (71) kullandığı 71 AN 030 plakalı traktör, Çömelekkaya mevkisinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi.
Kazanın ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri, traktörün altında kalan Karakaya'nın hayatını kaybettiğini belirledi.
Edip Karakaya'nın cenazesi, Delice Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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