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Devrilen traktörün altında kalan sürücü yaşamını yitirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.06.2018 18:13 | Son Güncelleme

Devrilen traktörün altında kalan sürücü yaşamını yitirdi

Kastamonu'da devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Mahmut Sıcakyüz'ün kullandığı 37 EA 293 plakalı traktör, merkeze bağlı Alparslan köyü yakınlarında devrildi.

Traktörün altında kalan Sıcakyüz, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Sıcakyüz'ün cenazesi Kastamonu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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KASTAMONU Mahmut Sıcakyüz Traktör Kazası

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