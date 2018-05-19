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Devrilen traktörün sürücüsü öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.05.2018 23:14 | Son Güncelleme

Devrilen traktörün sürücüsü öldü

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Kahraman Yavuz idaresindeki 67 YC 489 plakalı traktör, Cami Kebir Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle yol kenarına devrildi.

Çevredeki vatandaşların haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri, traktörün altında kalan sürücünün öldüğünü belirledi.

Kaza alanına gelen sürücünün oğlu, fenalık geçirdi.

Çevrede güvenlik önlemleri alan polis ekipleri, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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Anahtar Kelimeler:
Kahraman Yavuz Karabük Safranbolu trafik kazası traktör

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