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Devrim Muhafızları Komutanı'ndan Ruhani'nin "petrol" tehdidine destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.07.2018 23:50 | Son Güncelleme

İran Devrim Muhafızları Komutanı İsmail Kevseri, İran petrolünün satışının engellenmesi durumunda Hürmüz Boğazı'ndan petrol gemisi geçişlerine izin vermeyeceklerini söyledi

İSTANBUL (AA) - İran Devrim Muhafızları Komutanı İsmail Kevseri, İran petrolünün satışının engellenmesi durumunda Hürmüz Boğazı'ndan petrol gemisi geçişlerine izin vermeyeceklerini belirtti.

İran'dan yayın yapan "entekhab" sitesine göre Kevseri, "Eğer İran petrolünün ihracatı engellenirse, Hürmüz Boğazı'ndan dünyanın diğer noktalarına petrol geçişine izin vermeyeceğiz." dedi.

- "ABD ve müttefikleri çıkarları peşinde koşar"

ABD ve müttefiklerinin kendi çıkarları peşinde koştuklarını dile getiren Kevseri, "Dünya petrolünün yüzde 20'si Hürmüz Boğazı'ndan geçmektedir. Dünyanın bu petrole ihtiyacı var. ABD'nin düşmanca her tavrı onlara pahalıya mal olacaktır." diye konuştu.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İsviçre'deki temasları sırasında yaptığı açıklamada, ABD'nin İran petrol ihracatını tamamen durdurmak istediğini belirtmişti.

Ruhani, "Bu ifadenin manasını kavrayamıyorlar, çünkü ABD yönetimi 'İran'a bir damla petrol ihracat ettirmeyeceğiz' demiş. Bu, tüm bölge petrolünün ihraç edilemeyeceği anlamına gelmektedir. İran petrolü ihraç edilemezken bölge petrolünün ihraç edilmesi mümkün olabilir mi? Eğer bunu yaparsanız sonuçlarına da katlanırsınız." ifadelerini kullanmıştı.

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Hürmüz Boğazı İran Devrim Muhafızları Komutanı İsmail Kevseri Ruhani'nin "petrol" tehdidine destek

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