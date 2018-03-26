DEYADER’den organik yaşam fuarı açıldı

Dünya Engelsiz Yaşam Derneği (DEYADER) tarafından organize edilen organik yaşam fuarı açıldı. Fuarda tamamı organik olan birbirinden çeşitli ürünler vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

Dünya Engelsiz Yaşam Derneği (DEYADER) tarafından tamamı organik ürünlerden oluşan 16 ürünün tanıtımının yapıldığı Organik Yaşam Fuarı açıldı. Şişli Esentepe’deki bir AVM’de gerçekleştirilen fuarda 16 stantta birbirinden çeşitli 16 organik ürün tanıtıldı. Yoğun ilgi gören ürünleri vatandaşlar da tattı. Organik zeytintağı, bal mesir macunu, pişmaniye, yağ ve kuruyemişlerden oluşan fuarın tanıtımının önümüzdeki günlere kadar süreceği öğrenildi.

“İnsanları doğal ve sağlıklı yaşam konusunda bilinçlendiriyoruz”

Fuar hakkında açıklamalarda bulunan DEYADER Genel Sekreteri Evren Ergül, “DEYADER olarak biz şehir hayatına sıkışıp kalmış insanların yaşam şekillerini doğal olana nasıl uydurması gerektiği konusunda bilinçlendirmeye çalışıyoruz. Bilindiği gibi bütün dünyada doğal olana bir dönüş söz konusu. Bu gibi etkinlikleri de çoğaltarak, insanları doğal ve sağlıklı yaşam konusunda bilinçlendirmeye çalışıyoruz” dedi.