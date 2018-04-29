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Deyrizor'da rejim yanlısı güçler ile PYD/PKK çatıştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.04.2018 22:31 | Son Güncelleme

Suriye'nin Deyrizor kenti, gün içinde rejim ile PYD/PKK arasında şiddetli çatışmalara sahne oldu - Rejim yanlısı güçlerin ele geçirdiği iki köy, PYD/PKK tarafından düzenlenen saldırılarda geri alındı - Çatışmalarda, rejim yanlısı güçlerden en az 20 kişi ile PYD/PKK'lı 5 terörist öldü

Suriye'nin Deyrizor ilinde PYD/PKK ve rejim yanlısı güçler arasında şiddetli çatışmalar yaşandı.

AA muhabirinin yerel kaynaklardan edindiği bilgiye göre rejim yanlısı güçler, sabah saatlerinde Fırat'ın doğusunda ve Deyrizor ilinin batı kırsalında yer alan Cenine Caya Hisan ve Şakra köylerine saldırı düzenleyerek buraları ele geçirdi.

Terör örgütü PYD/PKK, bunun üzerine bölgedeki kamplarından takviye göndererek bölgeye saldırı düzenledi.

Terör örgütü PYD/PKK, ABD savaş uçakları ve Apaçi helikopterleri ile hava desteği de alarak söz konusu köyleri geri aldı.

İki grup arasında çıkan çatışmalarda, rejim yanlısı güçlerden en az 20 kişi ile PYD/PKK'lı 5 terörist öldü.

Irak sınırına hakim Deyrizor, ülkenin en büyük enerji kaynaklarına ev sahipliği yapıyor. PYD/PKK, geçen yılın son çeyreğinde, rejim güçleriyle eş zamanlı olarak Deyrizor kırsalının enerji kaynaklarının yoğun olduğu kuzeydoğusunda, yani Fırat Nehri'nin doğusunda ilerlemişti.

Halihazırda Deyrizor'da Fırat Nehri'nin doğusuna PYD/PKK, batısına Esed rejimi, güneyindeki dar bir alana ise DEAŞ hakim.

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Anahtar Kelimeler:
Deyrizor PKK/PYD

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