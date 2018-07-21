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DGS sınavında iki "joker" yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.07.2018 14:11 | Son Güncelleme

Bu yıl ilk kez 81 ilde gerçekleştirilen DGS'de, Şanlıurfa'da başkasının yerine sınava giren iki "joker" tespit edildi - Hem sınava başvuran iki kişi hem de yerlerine sınava girenler hakkında yasal işlem başlatıldı

Bu sene ilk kez 81 ilde gerçekleştirilen Dikey Geçiş Sınavı'nda (DGS) Şanlıurfa'da başkasının yerine sınava giren iki "joker" tespit edildi. Hem sınava başvuran iki kişi hem de yerlerine sınava giren jokerler hakkında yasal işlem başlatıldı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinden (ÖSYM) alınan bilgiye göre, önceki yıllarda 17 ilde yapılan DGS, sınava erişimi kolaylaştırmak amacıyla bu sene ilk defa 81 ilde yapıldı.

Sınavın bu sabah gerçekleşen oturumuna 388 bin 215 aday başvurdu. Sınav sonuçları 16 Ağustos tarihinde açıklanacak.

Öte yandan Şanlıurfa'da başkasının yerine sınava giren iki "joker" tespit edildi. Hem sınava başvuran hem de yerlerine sınava giren jokerler hakkında yasal işlem başlatıldı.

ÖSYM Başkanlığının mevzuatına göre sınavlarda yerine joker sokan adayların sınavları iptal edildiği gibi bu adaylar iki yıl süreyle ÖSYM tarafından yapılan hiçbir sınava ve yerleştirmeye başvuramıyor.

Ayrıca suç duyurusu kapsamında hem aday hem de joker hakkında bir yıldan dört yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılıyor.
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- Yarın 2018-KPSS sınavı yapılacak

Bugün 81 ilde DGS yapan ÖSYM, yarın da sınav mesaisine devam edecek.

2018-KPSS, yarın sabah ve öğleden sonra iki oturumda yapılacak. 2018 KPSS-Genel Yetenek ve Genel Kültür Sınavı yarın sabah oturumunda yapılacak. 81 ilde yapılacak sınava, 1 milyon 234 bin 617 aday katılacak. Adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

Öğleden sonra yine 81 ilde yapılacak Eğitim Bilimleri sınavına ise 440 bin 324 aday katılacak. Bu adaylar da saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

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