HABER

DHA ANKARA - 2011 YILINDAKİ 'KOMİSERLİĞE GEÇİŞ SINAVI'YLA İLGİLİ FETÖ'YE 12 TUTUKLAMA

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.02.2018 08:17 | Son Güncelleme

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 2011 yılındaki 'Polislikten Komiserliğe Geçiş Sınavı'nda FETÖ üyelerinin, sınav sorularına ulaştıkları ve bu soruları yazılı sınav öncesinde örgüt üyelerine verdiklerinin tespiti üzerine 27 ilde 40 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

ANKARA, (DHA) - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 2011 yılındaki 'Polislikten Komiserliğe Geçiş Sınavı'nda FETÖ üyelerinin, sınav sorularına ulaştıkları ve bu soruları yazılı sınav öncesinde örgüt üyelerine verdiklerinin tespiti üzerine 27 ilde 40 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Bu kişilerden 37'si yakalandı, 12'si tutuklandı.

Konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle: "Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, 2011 yılında yapılan Polislikten Komiserliğe geçiş sınavında, FETÖ silahlı terör örgütü üyelerinin yazılı sınav öncesinde sınav sorularına erişerek sınav sorularını örgüt üyelerine verdiklerinin tespiti üzerine Ankara dahil 27 ilde 40 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiş olup, gözaltı kararı verilen FETÖ şüphelilerinin 37'si yakalanmıştır. Bu şüphelilerden 21'i emniyette etkin pişmalık hükümlerinden yararlanarak adli kontrol ile emniyetten salıverilmiştir. Tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilen 16 şüpheliden 12'si tutuklanmış, 4'ü adli kontrol ile salıverilmiştir. 4 şüpheliden bir tanesi mahkemede itirafçı olmuştur. Firari konumdaki 3 şüphelinin yakalama işlemleri devam etmektedir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur."

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İzzet Yıldızhan'dan '10. çocuğu benden olsun' diyen Seda Akgül'e yanıt

İzzet Yıldızhan'dan '10. çocuğu benden olsun' diyen Seda Akgül'e yanıt

İlker Başbuğ'dan Erdoğan ve Bahçeli'nin açıklamalarına yanıt

İlker Başbuğ'dan Erdoğan ve Bahçeli'nin açıklamalarına yanıt

Korkunç olay! Genç kadın sokak ortasında yanarak can verdi

Korkunç olay! Genç kadın sokak ortasında yanarak can verdi

Boşanma davasında çarpıcı 'iç çamaşırı' iddiası

Boşanma davasında çarpıcı 'iç çamaşırı' iddiası

'Lagos'tan Arınç'ın damadına suçlama

'Lagos'tan Arınç'ın damadına suçlama

Furkan Kızılay'dan Çocuklar Duymasın açıklaması

Furkan Kızılay'dan Çocuklar Duymasın açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Sorgun’da iki farklı trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Sorgun’da iki farklı trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Çemişgezek’te idareciler bir araya geldi

Çemişgezek’te idareciler bir araya geldi

Çocuk İstismarını Önleme Protokolü İmzalandı

Çocuk İstismarını Önleme Protokolü İmzalandı

KMÜ’de üniversite güvenlik koordinasyon toplantısı yapıldı

KMÜ’de üniversite güvenlik koordinasyon toplantısı yapıldı

Genç ressamlardan muhteşem resim sergisi

Genç ressamlardan muhteşem resim sergisi

Rektör Prof. Dr. Gönüllü 2017 yılı çalışmalarını değerlendirdi

Rektör Prof. Dr. Gönüllü 2017 yılı çalışmalarını değerlendirdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.