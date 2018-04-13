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DHA ANKARA-  28 Şubat davasında karar günü (3)

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.04.2018 19:18 | Son Güncelleme

21 SANIĞA MÜEBBET HAPİS CEZASI 28 Şubat 1997 yılına ilişkin, FETÖ'den tutuklu eski savcı Mustafa Bilgili tarafından açılan ve 5 yıl süren 28 Şubat davasında karar açıklandı.

21 SANIĞA MÜEBBET HAPİS CEZASI

28 Şubat 1997 yılına ilişkin, FETÖ'den tutuklu eski savcı Mustafa Bilgili tarafından açılan ve 5 yıl süren 28 Şubat davasında karar açıklandı. Mahkeme, aralarında dönemim Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı, dönemin simge ismi Genelkurmay İkinci Başkanı Çevik Bir, emekli Orgeneral Çetin Doğan da bulunduğu 21 sanığa müebbet hapis cezası verdi. 68 sanığın beraatine karar veren mahkeme, ölüm nedeniyle 4 sanığın, zamanaşımı nedeniyle de 10 sanığın hakkındaki davanın düşmesine hükmetti. Ceza alan sanıklardan 19 asker sanığın rütbeleri sökülecek
2013 yılında açılan ve 5 yıl süren 28 Şubat davası bugün noktalandı. Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın son celsesine, bir kısım sanık, taraf avukatları, müştekiler ve sanık yakınları katıldı.
ÇEVİK BİR KARAR OKUNURKEN SALONA GELMEDİ
Mahkeme Başkanı Mustafa Yiğitsoy, duruşmanın ilk bölümünde mahkemeye gelen evrakları okuduktan sonra sanıklara son sözlerini sordu. Son sözlerin ardından mahkeme duruşmaya ara verdi. Aranın ardından karar açıklanırken, ilk bölümde duruşmaya katılan sanıklardan, aralarında Çevik Bir'in de bulunduğu bazı sanıkların duruşma salonuna gelmedikleri görüldü.
SALON KÜÇÜK GELDİ, TARTIŞMALAR YAŞANDI
Davanın karar duruşmasına, 28 Şubat döneminde zarar gören müştekiler, sanık yakınları, sanık ve müşteki avukatları, basın mensupları ve izleyiciler katılınca salon yetersiz kaldı. Tıklım tıklım dolan salonda yer sorunu nedeniyle tartışmalar yaşandı. Salonda görev yapan polis ekipleri bu nedenle zor anlar yaşadı.
KARAR OY BİRLİĞİYLE VERİLDİ
Salondaki düzenin sağlanmasının ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıklar Ahmet Çörekçi, Aydan Erol, Cevat Temel Özkaynak, Çetin Doğan, Çetin Sarı, Çetin Dizdar, Çevik Bir, Erdoğan Öznal, Erol Özkasnak, Fevzi Türkeri, Hakkı Kılıç, Halil Kemal Gürüz, Hayri Bülent Alpkaya, Hikmet Köksal, İdris Koralp, İlhan Kılıç, İsmail Hakkı Karadayı, Kenan Deniz, Mühittin Erdal Şenel, Vural Avar, Yıldırım Türkeri'nin 'Türkiye Cumhuriyeti icra vekilleri heyetini cebren ıskat veya vazife görmekten men' suçunu işlediklerini sabit görerek önce ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırdı. Mahkeme, sanıkların yargılama süresince duruşmalardaki tutum ve davranışları lehlerine kabul ederek cezadan indirime giderek, müebbet hepse çevirdi. Sanıkların yaşları ve sağlık durumlarını dikkate alan mahkeme, sanıklara yurt dışına çıkış yasağı ve her ayın birinde en yakındaki karakola imza verme şartı uygulayarak, tutuklama kararı vermedi.
68 SANIK BERAAT ETTİ
Mahkeme, 68 sanık hakkında 'sanıkların yüklenen suçu işlediği suçun sabit olmaması' nedeniyle beraat kararı verirken, sanıklar Aytaç Atılan, Ersin Yılmaz, Kamuran Orhun, Köksal Karabay, Metin Yaşan Yükselen, Orhan Yöney, Refik Zeytinci, Şevket Turan, Şükrü Sarıışık, Yücel Özsır haklarındaki suçlamaların zaman aşımı nedeniyle, Eser Şahan, Salih Eryiğit, Teoman Koman, Tevhik Özkılıç hakkında ise ölüm sebebiyle düşme kararı verdi.
Ceza alan sanıklardan 19 asker sanığın rütbeleri sökülecek. Kararın ardından sanık yakınlarından bazılarının ağladığı görüldü.

Görüntü DÖkümü
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-Adliye önünden görüntüler
-Yapılan açıklamalar
-Detaylar

Haber-Kamera: Özkan ARSLAN- Muhammet BAYRAM- Gökhan CEYLAN- Gizem KARADAĞ/ANKARA, (DHA)

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