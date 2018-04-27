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DHA ANKARA- 3 eski EDOK komutanına ağırlaştırılmış ömür boyu hapis

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.04.2018 17:09 | Son Güncelleme

FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Kara Kuvvetleri Eğitim ve Doktrin Komutanlığı (EDOK) Muharebe Eğitim Destek Komutanı olan eski Korgeneral Metin İyidil ile birlikte, 3'ü tutuksuz 6 üst düzey eski EDOK komutanın yargılandığı davada karar çıktı.

FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Kara Kuvvetleri Eğitim ve Doktrin Komutanlığı (EDOK) Muharebe Eğitim Destek Komutanı olan eski Korgeneral Metin İyidil ile birlikte, 3'ü tutuksuz 6 üst düzey eski EDOK komutanın yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme heyeti, eski Korgeneral Metin İyidil, eski Tümgeneral Hamza Koçyiğit, eski Tuğgeneral Lütfi İhsan Yanıkoğlu'na, 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası verdi. 3 sanık ise beraat etti.

Ankara 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklarla avukatları katıldı. Duruşmada, ağırlaştırılmış ömür boyu hapsi istenen eski Korgeneral Metin İyidil, eski Tümgeneral Hamza Koçyiğit, eski Tuğgeneral Lütfü İhsan Yanıkoğlu, 15 yıl hapis cezası istenen EDOK Okullar Komutanı eski Korgeneral Abdullah Barutcu ile beraatlari istenen eski Tuğgeneral Mehmet Topçu ve eski Binbaşı Ersal Duman esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma yaptı.

'BİR İFTİRA SONUCU TUTUKLANDIM'
Sanık Metin İyidil, esas hakkındaki mütalaaya karşı yaptığı savunmada, "Darbe gecesi, darbecilerin verdiği emrin sahte olduğunu söyleyen, buna karşı devletimi, milletimi, Cumhurbaşkanımı korumak için harekete geçen biriyim. Bu hainlerin bana ve aileme kumpas kurduklarını biliyorum. Bu hainlerin darbe planlarını yaptıkları tarihlerde Fas'ta ailemle tatildeydim. Beni iki yıl dinlemişler ve 'bu bizden değildir' diye hakkımda rapor tutmuşlar. Ama tüm bunlara rağmen ben 648 gündür bunlardan olmadığımı ispat etmeye çalışıyorum. Bir iftira sonucu tutuklandım. Sayın mahkemenizin adil bir karar vereceğine inanıyorum. İlk gün ettiğim yenimin gereğini yerine getiren bir subay olarak, 15 Temmuz'da devletime sahip çıktım. Sizin de devleti temsil ederek, bana sahip çıkmanızı ve beraatime karar vermenizi arz ve talep ederim" dedi.

‘3 AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET, 3 BERAAT ÇIKTI’
Savunmaların tamamlanmasının ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, eski Korgeneral Metin İyidil, eski Tümgeneral Hamza Koçyiğit, eski Tuğgeneral Lütfi İhsan Yanıkoğlu'na, 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası verdi. Mahkeme heyeti, savcının örgüt üyeliğinden 15 yıl hapsini istediği EDOK Okullar eski Komutanı Korgeneral Abdullah Barutcu ile beraati istenen eski Tuğgeneral Mehmet Topçu ve eski Binbaşı Ersal Duman'ı suçsuz bularak beraatlarine karar verdi.
Karar sonrası, Metin İyidil'in salonda bulunan eşi ve iki kızı gözyaşlarına hakim olamadı.

Özkan ARSLAN/ANKARA, (DHA)-

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