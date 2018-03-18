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DHA ANKARA

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.03.2018 21:01 | Son Güncelleme

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, yeniden MHP Genel Başkanlığına seçilen Devlet Bahçeli'yi telefonla arayarak tebrik etti.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, yeniden MHP Genel Başkanlığına seçilen Devlet Bahçeli'yi telefonla arayarak tebrik etti.
Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından elde edilen bilgilere göre, MHP'nin 12. Olağan Büyük Kurultay'ında yeniden MHP Genel Başkanlığına seçilen Devlet Bahçeli'yi telefonla arayarak tebrik etti.
Haber: ANKARA,(DHA)

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