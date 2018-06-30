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DHA ANKARA - 7 gündür sorgulanan Eylül'ün katil zanlısı konuşmuyor (ek)

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.06.2018 18:36 | Son Güncelleme

EYLÜL SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI Eylül Yağlıkara için ikindi namazı sonrası köy meydanında cenaze namazı kılındı.

EYLÜL SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Eylül Yağlıkara için ikindi namazı sonrası köy meydanında cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına acılı baba İbrahim Yağlıkara, yakınları, Ankara Valisi Ercan Topaca, MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Mevlüt Karakaya ile birlikte çok sayıda vatandaş katıldı. Cenaze namazı öncesinde konuşan Vali Topaca, Annesine, babasına, köylülerine başsağlığı diliyorum. Acımız büyük. Tabii suçsuz, günahsız yavrumuzu kaybettik. Hepimizin canı yanıyor. İçten içe ağlıyoruz. Bu hadise olmasaydı tabii çok daha güzel olurdu. Bunu yapan mutlaka bizim hukuk sistemimiz içerisinde cezasını en ağır bir şekilde çekecektir. Bu konuda devletimizin, Cumhurbaşkanımızın, Başbakanımızın, bütün devletimizi yönetenler; herkes bu acıyı derinden hissetti. Bu konuda herkes düşüncelerini söyledi. Bu cani, ona yardım edenler varsa hepsi cezasını en ağır şekilde çekecektir dedi.
Vali Topaca'nın konuşmasından sonra cenaze namazı kılındı. Kılınan cenaze namazının ardından Eylül'ün tabutu vatandaşlar tarafından mezarlığa götürüldü. Küçük Eylül, burada gözyaşları arasında toprağa verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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_Vali Topaca’nın konuşması
_Cenaze namazı
_Detaylar

Haber-Kamera: Mustafa TURAPOĞLU, Muhammet BAYRAM / POLATLI(Ankara),(DHA)

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