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DHA ANKARA- 81 ilde uyuşturucu bilinçlendirme broşürleri dağıtıldı 

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.03.2018 17:54 | Son Güncelleme

Genç İHH, bugün Cuma Namazı sonrasında 81 ildeki merkezi camilerde uyuşturucu bağımlılığı içerikli bilgilendirme broşürleri dağıttı.  Genç İHH da Türkiye'de son 4 yılda hızla yayılan uyuşturucu ve madde bağımlılığı sorununa dikkat çekmek, sivil toplum ve kamu kurumları işbirliğinin arttırılması ve toplumda duyarlılık bilincinin geliştirilmesini hedefleyerek bugün Cuma Namazı sonrasında merkezi camilerde “Çocuklarımızı Zehirliyorlarö başlıklı el broşürleri dağıttı.

Genç İHH, bugün Cuma Namazı sonrasında 81 ildeki merkezi camilerde uyuşturucu bağımlılığı içerikli bilgilendirme broşürleri dağıttı.
Genç İHH da Türkiye'de son 4 yılda hızla yayılan uyuşturucu ve madde bağımlılığı sorununa dikkat çekmek, sivil toplum ve kamu kurumları işbirliğinin arttırılması ve toplumda duyarlılık bilincinin geliştirilmesini hedefleyerek bugün Cuma Namazı sonrasında merkezi camilerde “Çocuklarımızı Zehirliyorlarö başlıklı el broşürleri dağıttı. 81 ilin tamamında yapılan çalışma ile aile duyarlılığının artırılması hedeflendi.
Genç İHH daha önce de İHH Yönetim Kurulu Üyesi Osman Atalay öncülüğünde “Mahallene ve Okuluna Sahip Çık! Uyuşturucuya Hayır!ö başlığı altında 31 ilde uyuşturucu ile mücadele konferansları düzenlemeye başlamıştı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Haber-Kamera: ANKARA (DHA)

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