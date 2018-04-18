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DHA ANKARA - ABD DIŞİŞLERİ BAKAN YARDIMCISI: TÜRKİYE YAPTIRIMLARLA KARŞI KARŞIYA KALABİLİR

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.04.2018 20:56 | Son Güncelleme

ABD'nin Avrupa ve Avrasya İşlerinden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Wess Mitchell, ABD'nin, Türkiye'yi Batı'ya uyumlu hale getirmeye çalışması gerektiğini söyledi.

Nafiz ALBAYRAK / New York, 18 Nisan (DHA) - ABD'nin Avrupa ve Avrasya İşlerinden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Wess Mitchell, ABD'nin, Türkiye'yi Batı'ya uyumlu hale getirmeye çalışması gerektiğini söyledi.

Dış İlişkiler Komitesi'nde konuşan Mitchell, Türkiye ve Rusya arasında Suriye kriziyle bağlantılı olarak yapılan askeri anlaşmaların ABD için kaygı verici olduğunu belirterek, 'Rusya'dan S-400 füze savunma sistemleri satın almaya hazırlanan Türkiye'ye yaptırım uygulanabileceğini' söyledi. Mitchell, "Türkiye'nin stratejik ve politik olarak Batı ile aynı hizada kaldığını görmek ABD'nin ulusal çıkarınadır ve bunun Türkiye'nin çıkarlarına uygun olduğuna da inanıyoruz" dedi. Mitchell, "Ulusal Güvenlik ve Savunma Programımızda da öngörüldüğü gibi, hedefimiz, Türkiye'nin Cenevre sürecini desteklemesini, İŞİD'in yenilgisi ve Suriye'de istikrarın sürmesi için daha aktif bir müttefik olmasını sağlamak. Ayrıca uzun vadede Türkiye'yi, Rusya ve İran'ın etkilerinin genişlemesini engellemede bir etken olarak ele almaktır" diye konuştu.
Türkiye'nin bir NATO üyesi ve ABD'nin müttefiki olduğunu da söyleyen Mitchell, İncirlik Üssü'nün İŞİD ile mücadelede önemli katkı sağladığını, Türk ordusunun da bu mücadelede ve müttefiklerle istihbarat paylaşımında etkin bir rol oynadığına değinerek, "Ancak Türkiye, Rusya'nın ve özellikle İran etkisinin yayılmasının kontrol edilmesi, Suriye ile güvenli ve istikrarlı bir sınırın oluşturulmasında stratejik bir çıkara sahip" dedi.
Türkiye'nin Rusya ve İran'a yönelmesi konusunda Mitchell, "Türkiye'nin, Afrin bölgesinde, Zeytin Dalı Operasyonu'nun başlatılmasını kolaylaştırmak için Rus Ordusuyla yapılan düzenlemelerin bu kadar kolay yapılmış olması son derece endişe verici. Ankara, Suriye'deki taktik hedeflerine ulaşmak için Moskova'ya stratejik imtiyaz verme risklerini göz önünde bulundurmalıdır. Ankara'nın Rusya'dan S-400 füze sistemini almak istemesi, hem Türkiye'nin F-35 programına katılımını olumsuz yönde etkileyebilecek, hem de Türkiye'ye karşı yaptırımlara yol açabilecek niteliktedir" diye konuştu.

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