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DHA ANKARA- Ahmet Davutoğlu: Milletvekili adayı değilim ve olmayacağım, Erdoğan hepimizin adayıdır

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.04.2018 15:32 | Son Güncelleme

Eski Başbakan ve AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu, "Recep Tayyip Erdoğan hepimizin adayıdır.

Eski Başbakan ve AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu, "Recep Tayyip Erdoğan hepimizin adayıdır. Milletvekili adayı değilim ve olmayacağım. Milletvekilinin önemsiz olduğundan değil, bakan olmak gibi beklentim olmadığını beni tanıyanlar bilir. Hiçbir mevki makam talebim yoktur olmayacaktır" dedi.

Eski Başbakan ve eski Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında hakkındaki iddialara ilişkin açıklamalarda bulundu. Ahmet Davutoğlu, hakkında çıkan iddialara ilişkin 3 hususun önemli olduğunu vurgulayarak şöyle dedi: "3 husus çok net bilinmeli. Bir, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün davetiyle sohbet etmemiz üzerine spekülasyon üretildi. Benim için insani ahlak önemlidir devlet ahlakı önemlidir. Cumhurbaşkanının benimle görüşme talebi olduğunda bunu yerine getiririm. Bu konuda yapılacak spekülasyonlara izin vermem kimsenin bunu sorgulamaya hakkı yoktur. AK Parti aidiyetim sürerken, AK Parti dışında herhangi bir siyasal hareket, organizasyon içinde bulunmam, bulunmadım. Bunu siyasi ahlakla bağdaştırmam. Eğer böyle bir şey yapacaksam AK Parti kimliğimi bırakırım, AK Partinin almış olduğu karar benim de kararım olur, Recep Tayyip Erdoğan hepimizin adayıdır. Kendi siyasi geleceğim konusunda başbakanlığı bir hafta içinde bırakmış olan kişinin gelecek hesabı olmaz. Şu ya da bu mevki ile benim karar alacağımı söyleyenler yanılmışlardır gelecek bir teklif benim gelmiş olduğum makamdan daha üstün olamaz. Milletvekili adayı değilim ve olmayacağım. Milletvekilinin önemsiz olduğundan değil, bakan olmak gibi beklentim olmadığını beni tanıyanlar bilir. Hiçbir mevki makam talebim yoktur olmayacaktır. Siyasi faaliyete devam edecek miyim, edeceğim. Türkiye dünya kritik eşikten geçiyor. Tarih nehrine kenardan bakmayı uygun görmem. Tarihin arkasından koşulmaz önüne geçilir. Her faaliyete hiçbir fedakârlıktan kaçınmaksızın gece gündüz katkıda bulunacağım, hiçbir tehditten dolaylı ya da doğrudan kulak asmaksızın yetkililerle paylaşacağım gerekli gördüğümde kamuoyuyla da paylaşacağım."

Görüntü Dökümü:
-Ahmet Davutoğlu'nun açıklaması

-Detaylar

Nursima KESKİN / ANKARA,(DHA)-

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