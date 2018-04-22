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DHA ANKARA- AK Parti Sözcüsü Ünal: Kılıçdaroğlu siyasi onursuzluğa imza atmıştır

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.04.2018 18:06 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Mahir Ünal, CHP'den 15 milletvekilinin İYİ Parti'ye geçmesiyle ilgili "İlke ittifakından bahseden Kılıçdaroğlu, siyasi bir onursuzluğa imza atmıştır" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Mahir Ünal, CHP'den 15 milletvekilinin İYİ Parti'ye geçmesiyle ilgili "İlke ittifakından bahseden Kılıçdaroğlu, siyasi bir onursuzluğa imza atmıştır" dedi.

AK Parti Sözcüsü Ünal, CHP'den 15 milletvekilinin İYİ Parti'ye geçmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik eleştirilerde bulunan Ünal, şunları kaydetti: "2010 yılında bir kaset operasyonuyla başlayan ve bugüne kadar özellikle CHP içinde devam eden FETÖ siyaset mühendisliği faaliyetlerine bugün yeni bir halka daha eklenmiştir. Kılıçdaroğlu ve CHP'si kendini inkar etme pahasına 15 milletvekilini İP'e göndermiştir. Üstelik ittifakların yasal olarak önü açılmışken gizli kapaklı görüşmeler, kulisler ve siyasi bir hülle ile bunu yapmıştır. Yaşanan hadise bugünün Güneş Motel vakasıdır. İradesi rehin alınmış olan Kılıçdaroğlu, seçmeninin 1 Kasım Genel Seçimleri'ndeki tercihini hiçe sayarak 15 milletvekilini emrinde olduğu iradenin talimatı ile başka bir partiye göndermiş, sözde demokrasi adına demokrasiyi ve o milletvekillerini seçen millet iradesini yok saymıştır. Anlaşılan milletvekillerini, çağırılıp gönderilen bir aparat zannetmektedir. Kendi durumunu milletvekillerinin durumu ile karıştırmaktadır. İlke ittifakından bahseden Kılıçdaroğlu siyasi bir onursuzluğa imza atmıştır. 14 Ağustos 2014'te Sayın Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımızın karşısına çıkma cesaretini gösterememişti. Bugün de gösterememiş olacak ki içinde bulunduğu siyasetsizlikle ucuz bir mühendislik projesine aparat olmaya devam ediyor. Bugünler, demokrasi tarihimizde iradesini rehin vermiş ana muhalefetin siyasetsizlik ve rehin alınmış siyasetçilerin kendilerini tasfiye yılları olarak yer alacaktır. Bugünler, demokrasi, barış, kardeşlik ve özgürlük yalanları ile PKK terörünü perdeleyen siyasi uzantıların ve yine millet iradesine diktatörlük, 15 Temmuz'a kontrollü darbe diyerek kendi terör seviciliğini perdelemeye çalışan CHP'nin tasfiye yılları olarak anılacaktır."

'KİRLİ İTTİFAKLARIN YENİ SİYASETTE YERİ OLMAYACAK'
Siyasette bir dönemin kapanıp, yeni dönemin açıldığı belirten AK Parti Sözcüsü Ünal, şöyle devam etti: "Eskiye ait olanlar eskide kalıyor ve kendilerini tasfiye ediyorlar. Bir siyasi anlayış yeni bir anlayış geliştiremediğinde eskiyi tekrar eder. Yine gizli kapaklı görüşmeler ve transferler. O yüzden farklı bir Güneş Motel durumu bu. Karşılıklı kirli ittifakların yeni siyasette yeri olmayacaktır. Bu durum bizim demokrasi ve millet iradesine dayalı siyaset anlayışımızla asla bağdaşmamaktadır. 16 Yıldır 'Her şey Türkiye için' diyerek verdiğimiz mücadele ve Türkiye'nin geldiği bu noktada artık daha iyi işleyen bir siyasal sistemle yeni dönem daha fazla demokrasi ve hukuk devleti dönemi olacaktır. Daha fazla refah, zenginlik ve özgürlük dönemi olacaktır. Kalıcı huzur, güven ve atılım dönemi olacaktır. 2023 hedeflerimize odaklanma dönemi olacaktır. Yürütmenin daha etkin, yasamanın daha itibarlı, yargının daha bağımsız hale geldiği bir dönem olacaktır. Onlar kendilerini tasfiye ederken biz ilk günkü aşkla yeni başlıyoruz."

Gökhan CEYLAN/ANKARA, (DHA) -

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