DHA ANKARA- AK Parti'li Sorgun: 1 Kasım seçimlerinin 2 katını aşan müracaat oldu

AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Sorgun, 24 Haziran'da yapılacak milletvekilli genel seçimi için partilerine 7 bin 329 müracaat yapıldığını söyledi. Sorgun, "Hem AK Parti siyasi tarihinde hem de cumhuriyet tarihinde bir rekordur. AK Parti, kendi rekorunu kırmıştır. 1 Kasım seçimlerine baktığımızda, 2 katını aşan sayıda müracaat olmuştur" dedi.

AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sorgun, genel merkezde, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Sorgun, 24 Nisan'da başlayan aday adaylığı başvuru sürecinin dün itibarıyla sona erdiğini belirtti. Sorgun, "81 ilimizde ve genel merkezde başvurular alındı. Toplamda 7 bin 329 müracaat söz konusu oldu. 5 bin 997 erkek, bin 332 kadın, 498 engelli, 18 ile 25 yaş arası genç 468 oldu. Bu, hem AK Parti siyasi tarihinde hem de cumhuriyet tarihinde bir rekordur. AK Parti, kendi rekorunu kırmıştır. 1 Kasım seçimlerinde 3 bin 702 başvuru vardı. Buna baktığımızda 2 katını aşan sayıda müracaat söz konusu olmuştur. 1 Kasım'da yüzde 15'lerdeydi kadın aday adayı oranı. Şimdiyse yüzde 18. Gençler ve engelli aday adayları içinde kadınların olduğu da düşünüldüğünde rakam yüzde 20'leri zorlayacak, daha da üstüne çıkacak. Bu, cumhuriyet tarihinin rekorudur. AK Parti'ye güvenin sürdüğünün göstergesidir" diye konuştu.