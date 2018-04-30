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DHA ANKARA - AK Partili Turan: Cumhurbaşkanımızın adaylığı için grup kararı alacağız

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.04.2018 19:20 | Son Güncelleme

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Cumhurbaşkanımızın adaylığı için 3 Mayıs Perşembe günü Meclis'te grup kararı alacağız" dedi.

Nursima KESKİN/ANKARA, (DHA)- AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Cumhurbaşkanımızın adaylığı için 3 Mayıs Perşembe günü Meclis'te grup kararı alacağız" dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, TBMM'deki makamında gazetecilerle sohbet toplantısı gerçekleştirdi. Turan, 3 Mayıs Perşembe günü Meclis'teki kapalı grup toplantısında Cumhurbaşkanı adaylığı için grup kararı alacaklarını belirterek, "Cumhurbaşkanımızın adaylığı için grup kararı alacağız. Anayasamızın 101'inci maddesine göre grup kararı alarak Cumhurbaşkanı adayı belirleyecek, hem AK Parti hem MHP bunu yapacaktır" diye konuştu.

'TOPLUM VİCDANINDA KONU HAK ETTİĞİ YERİ BULDU'

11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün aday olmayacağını açıklamasıyla ilgili değerlendirmede bulunan Turan, "Toplum vicdanında bu konu hak ettiği yeri buldu. Siyasi hayatlarımızın nasıl başladığı, yürüdüğünden öte, nasıl bittiği çok daha önemli. Allah hepimizin siyasi hayatı bittiği zaman, dönüp arkaya baktığımızda, mahcup etmeyeceğimiz bir hayat nasip etsin" dedi.

AKAR'IN GÜL'LE GÖRÜŞTÜĞÜ İDDİASI

Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ın Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanı adayı olmaması için görüştüğü iddiasının sorulması üzerine Bülent Turan şunları kaydetti:

"Bu konunun tarafları muhtemelen bilgi verecektir. Böyle bir iddianın arkasına sığınan muhalefetin ne kadar sığ işlerle uğraştığının somut örneğini yaşıyoruz. Genelkurmay Başkanımız görüştü mü bilmiyorum ama bir lider genelkurmay başkanıyla görüştüğü için aday olmuyorsa hiç olmasın."

'İSYAN ETMELERİ LAZIM'

Turan, CHP'den istifa ederek İYİ Parti'ye geçen 15 milletvekilinin tekrar CHP’den aday olabileceklerine yönelik soruyu ise şöyle yanıtladı:

"Allah daha büyük musibet vermesin bir partiye. Hukukta ‘ayıplı mal’ diye bir laf vardır, bir adamı partiye gönderip de ardından belli süre sonra alırsanız niye gönderdin, niye alıyorsun, ayıplı mal muamelesi yapılan vekillerin önce kendilerinin isyan etmesi lazım. CHP’nin bu kadar pespaye hale gelmesini kabul etmek mümkün değil. Nasıl Baykal istifa ettirildiyse aynı irade devreye girmiş, vekillerin transfer olmasına yol açmıştır."

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