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DHA ANKARA - Akıncı Üssü davasında 13 tahliye

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.03.2018 23:06 | Son Güncelleme

15 Temmuz darbe girişiminin komuta merkezi olan Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin, 473 sanığın yargılandığı davada, 13 sanık adli kontrol şartı uygulanarak tahliye edildi.  Ankara 4.

Özkan ARSLAN/ANKARA,(DHA) 15 Temmuz darbe girişiminin komuta merkezi olan Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin, 473 sanığın yargılandığı davada, 13 sanık adli kontrol şartı uygulanarak tahliye edildi.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Cezaevi yerleşkesindeki salonda görülen duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar, taraf avukatları, müştekiler ve sanık yakınları katıldı. Duruşmada gün boyu sanık avukatlarının tahliye yönünde talepleri alındı. Avukatların taleplerinin ardından duruşma savcısı, tutuklu sanıklar Mikail Kaynak, Namık Karkaç, Recep Baykal, Salih Celil Çakıcı, Hakan Tayyare, Abdullah Gencay, Orhan Kahraman, Caner Gökçeoğlu, Hasan Kargın, Tuğrul Cılız, Erhan Balcı, Eray Kızıltaş ve Burhan Yaranç'ın adli kontrol şartı ile tahliyelerine, diğer tutuklu sanıkların ise tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesini talep etti.

MAHKEME ARA KARARINI AÇIKLADI
Savcının mütalaasının ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Abdullah Gencay, Orhan Kahraman, Recep Baykal, Salih Celil Çakıcı, Mikail Kaynak, Namık Karkaç, Caner Gökçeoğlu, Tuğrul Cılız, Eray Kızıltaş, Hakan Tayyare, Erhan Balcı, Mustafa Şahin ve Ozan Gülertan'ın adli kontrol şartı ile tahliyesine, diğer tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verdi. Aralarında Fetullah Gülen ile Adil Öksüz'ün de bulunduğu bazı firari sanıklar hakkındaki yakalama emirlerinin devamına, iade talepleri ve kırmızı bülten müzekkere cevaplarının beklenmesine hükmeden mahkeme, davanın 24 Nisan-1 Haziran 2018 tarihleri arasında görülmesini kararlaştırdı.

KARAR AÇIKLANIRKEN TEPKİ GÖSTEREN İKİ SANIK SALONDAN ÇIKARTILDI
Mahkeme Başkanı Selfet Giray, sanık Hasan Balcı yönünden HTS kayıtları hakkında FETÖ/PDY silahlı terör örgütü suçundan soruşturma ya da hakkında dava açılan kişiler hususunda HTS analiz raporu düzenlenmesi için, Ankara Emniyet Müdürlüğü KOM Daire Başkanlığına müzekkere yazılmasını hükmetti. karar açıklanırken tepki gösteren 2 sanık Mahkeme Başkanı Giray'ın talimatıyla salondan çıkarıldı.

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